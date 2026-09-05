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Probabili formazioni di Juventus-Milan

Serie A

Il big match di domenica sera mette una contro l'altra Juventus e Milan. Spalletti pensa a Nico Gonzalez sulla trequarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Kolo Muani. Tra i rossoneri, Moreira potrebbe essere la sorpresa come quinto; il dubbio è con Chukwueze. Qui le probabili formazioni

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Probabili Formazioni

Juventus
Guglielmo Vicario
Guglielmo Vicario
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Terzino destro
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Juventus
Bremer
Bremer
Difensore centrale
Juventus
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
Difensore centrale
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Juventus
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Terzino sinistro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Centrocampista centrale
Juventus
Douglas Luiz
Douglas Luiz
Centrocampista centrale
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
Ala destra
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Juventus
Nicolás González
Nicolás González
Trequartista
Juventus
Jérémie Boga
Jérémie Boga
Ala sinistra
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Juventus
Randal Kolo Muani
Randal Kolo Muani
Attaccante

La probabile formazione della Juventus

4-2-3-1: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti

  • Spalletti potrebbe non cambiare molto rispetto alla vittoria sul Parma, salvo il fatto che Jonathan David (titolare) ha salutato sul gong del mercato
  • Pronto Nico Gonzalez sulla trequarti, insieme a Conceição e Boga alle spalle di Kolo Muani
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Mario Gila
Mario Gila
Difensore centrale di destra
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Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
Difensore centrale di sinistra
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Milan
Samuel Chukwueze
Samuel Chukwueze
Esterno destro
Milan
Luka Modric
Luka Modric
Centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
Centrocampista centrale
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
Esterno sinistro
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Milan
Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek
Trequartista
Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Trequartista
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Milan
Gonçalo Ramos
Gonçalo Ramos
Attaccante

La probabile formazione del Milan

3-4-2-1: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Saelemaekers; Ramos. All. Amorim

  • Moreira potrebbe essere la sorpresa come quinto: il dubbio è con Chukwueze
  • Conferma per Ramos davanti 

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