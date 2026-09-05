Il big match di domenica sera mette una contro l'altra Juventus e Milan. Spalletti pensa a Nico Gonzalez sulla trequarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Kolo Muani. Tra i rossoneri, Moreira potrebbe essere la sorpresa come quinto; il dubbio è con Chukwueze. Qui le probabili formazioni

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