Il big match di domenica sera mette una contro l'altra Juventus e Milan. Spalletti pensa a Nico Gonzalez sulla trequarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Kolo Muani. Tra i rossoneri, Moreira potrebbe essere la sorpresa come quinto; il dubbio è con Chukwueze. Qui le probabili formazioni
Probabili Formazioni
La probabile formazione della Juventus
4-2-3-1: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti
- Spalletti potrebbe non cambiare molto rispetto alla vittoria sul Parma, salvo il fatto che Jonathan David (titolare) ha salutato sul gong del mercato
- Pronto Nico Gonzalez sulla trequarti, insieme a Conceição e Boga alle spalle di Kolo Muani
La probabile formazione del Milan
3-4-2-1: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Saelemaekers; Ramos. All. Amorim
- Moreira potrebbe essere la sorpresa come quinto: il dubbio è con Chukwueze
- Conferma per Ramos davanti