Le partite di Serie A di oggi

Oggi, sabato 5 settembre, si scende in campo per la 3^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Roma-Atalanta in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW . Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

Sono tre gli appuntamenti del sabato della 3^ giornata di campionato con, alle 15.00, Fiorentina-Torino , alle 18.30 Inter-Napoli , Alle 20.45 è la volta di Roma-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Aldo Serena. I collegamenti dai campi sono Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato si parte alle 14 e alle 17 con La Casa dello Sport condotto da Roberto Noè, con Walter Zenga, Stefano De Grandis e Angelo Carotenuto, ai quali dalle 18 si aggiunge Luca Tommasini per una nuova edizione di Campo Aperto. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Saturday Night Sky, con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Riccardo Montolivo e Stefano Borghi.