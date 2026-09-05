Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 3^ giornataguida tv
Oggi, sabato 5 settembre, si scende in campo per la 3^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Roma-Atalanta in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato
Sono tre gli appuntamenti del sabato della 3^ giornata di campionato con, alle 15.00, Fiorentina-Torino, alle 18.30 Inter-Napoli, Alle 20.45 è la volta di Roma-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Aldo Serena. I collegamenti dai campi sono Paolo Assogna e Angelo Mangiante.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sabato si parte alle 14 e alle 17 con La Casa dello Sport condotto da Roberto Noè, con Walter Zenga, Stefano De Grandis e Angelo Carotenuto, ai quali dalle 18 si aggiunge Luca Tommasini per una nuova edizione di Campo Aperto. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Saturday Night Sky, con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Riccardo Montolivo e Stefano Borghi.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 5 settembre
- dalle 14.00 e dalle 17.00: Casa dello Sport con Roberto Noè, Walter Zenga, Stefano De Grandis e Angelo Carotenuto
- ore 15.00: Fiorentina-Torino su DAZN 1
- dalle 18.00: Campo Aperto con Roberto Noè, Walter Zenga, Stefano De Grandis, Angelo Carotenuto e Luca Tommasini
- ore 18.30: Inter-Napoli su DAZN 1
- dalle 20 e dalle 22.40: Saturday Night Sky con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Riccardo Montolivo e Stefano Borghi
- alle 20.45: ROMA-ATALANTA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Aldo Serena; inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante