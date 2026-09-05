L'allenatore della Roma commenta il successo in rimonta con l'Atalanta che vale la terza vittoria di fila in campionato: "Quando produci così tanto e non riesci a segnare c'è il rischio che la gara prenda un'altra piega, ma siamo stati bravi fino alla fine". Cambi determinanti: "Sì, tutti sono entrati bene anche Soulé e Molina". Malen e Castro: "Possono coesistere, avremo tante partite"

È molto soddisfatto Gian Piero Gasperini al termine della vittoria della Roma, in rimonta, contro l'Atalanta che vale la terza vittoria in atrettante gare di campionato: " Questo dà ancora più significato alla nostra vittoria dopo essere andati sotto al primo tiro - spiega - Siamo stati bravi fino alla fine , certo che quando vinci così sono segnali che il gruppo ci crede e ha qualità". Cambi determinanti: "Sono stati importanti. Quando continui ad attaccare senza produrre un gol c'è il rischio che la partita prenda un'altra piega - dice ancora - Sono stati importanti anche i cambi dietro per la continuità d'azione. Carnesecchi è stato fantastico poi. Tanti tiri che abbiamo fatto sono stati lenti e non con la giusta determinazione".

"L'importante è non avere infortuni"

Malen non è stato devastante come nelle prime due giornate, ma gli è subentrato Castro che ha fatto valere tutta la sua qualità: "Possono coesistere. Avremo tante partite, dopo la sosta avremo tante partite difficili per tante settimane, per cui ci sarà possibilità per tutti e anche con diversi assetti. Anche Soulè è entrato bene, così come Molina". Molta più quantità che qualità in rosa: "Numericamente no, ce ne mancano due. Qualitativamente avevamo anche De Roon, Rensch e altri. L'importante non avere infortuni, perchè numericamente non siamo da Champions". A proposito Dybala sembrava avere qualche fastidio a fine gara: "Wesley ha avuto i crampi, Dybala sta bene. Giocare in queste condizioni ti fa spendere molto di più"