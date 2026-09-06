La Fiorentina esonera Grosso dopo tre sconfitte in tre giornate di Serie A

Dopo la terza sconfitta consecutiva, il club viola ha decisio di dare una svolta e di esonerare l'allenatore Fabio Grosso. "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile", si legge nel comunicato del club

La Fiorentina ha comunicato di aver esonerato Fabio Grosso. Una decisione che arriva dopo tre sconfitte in tre giornate di Serie A. Nella nota del club viola si legge: "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile". L'inizio di stagione della squadra toscana è stato complicato, con 0 punti, 9 gol subiti e appena 1 segnato. Nell'ultimo turno di Serie A, la Fiorentina ha perso contro il Torino 1-2.