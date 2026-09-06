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La Fiorentina esonera Grosso dopo tre sconfitte in tre giornate di Serie A

ufficiale

Dopo la terza sconfitta consecutiva, il club viola ha decisio di dare una svolta e di esonerare l'allenatore Fabio Grosso. "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile", si legge nel comunicato del club

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La Fiorentina ha comunicato di aver esonerato Fabio Grosso. Una decisione che arriva dopo tre sconfitte in tre giornate di Serie A. Nella nota del club viola si legge: "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile". L'inizio di stagione della squadra toscana è stato complicato, con 0 punti, 9 gol subiti e appena 1 segnato. Nell'ultimo turno di Serie A, la Fiorentina ha perso contro il Torino 1-2.

SERIE A

La classifica dopo tre giornate

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