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il commento

Il muro dell'Inter ha messo su un altro mattoncino

Stefano De Grandis

Stefano De Grandis

La squadra è lunga nelle rotazioni, esperta e di qualità. Soprattutto quando gioca Calhanoglu, capace di esaltare la manovra come nessuno. E con una coppia Lautaro-Thuram tornata nel momento migliore, i nerazzurri non temono più nemmeno gli scontri diretti, unico neo della passata stagione

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