La storia continua. Pio Esposto e l'Inter (ovviamente) ancora insieme, almeno fino al 2032. Era già nell'aria e ora è ufficiale: il giovanissimo talento nerazzurro prolunga il suo contratto col club della sua vita. Cresciuto nel'Inter fin da bambino, le varie selezioni giovanili, il Mondiale per club 2025 come spartiacque e la sua super prima stagione coi big, l'anno scorso, quella culminata con scudetto e Coppa Italia. La firma era solo una formalità.