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Inter, Pio Esposito rinnova il suo contratto fino al 2032

Serie A

Il giovane talento nerazzurro ha prolungato il suo contratto. Da sempre all'Inter, già protagonista del double scudetto-Coppa Italia. Coi nerazzurri ha collezionato fin qui dodici gol in cinquantatré presenze

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La storia continua. Pio Esposto e l'Inter (ovviamente) ancora insieme, almeno fino al 2032. Era già nell'aria e ora è ufficiale: il giovanissimo talento nerazzurro prolunga il suo contratto col club della sua vita. Cresciuto nel'Inter fin da bambino, le varie selezioni giovanili, il Mondiale per club 2025 come spartiacque e la sua super prima stagione coi big, l'anno scorso, quella culminata con scudetto e Coppa Italia. La firma era solo una formalità.

I numeri con l'Inter

Ventuno anni appena, compiuti qualche mese fa. Con l'Inter ha collezionato fin qui dodici gol in cinquantatré presenze. Otto gol in trentotto match di Serie A, due in Champions in nove gare, il tutto dopo i ventidue gol in circa ottanta gettoni in prestito allo Spezia. Nove presenze in Nazionale e cinque gol. Il futuro è tutto suo, e sarà con l'Inter ancora a lungo.

SERIE A

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