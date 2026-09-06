Dove vedere Juve-Milan

La partita tra Juventus e Milan della 3^ giornata di Serie A si gioca domenica 6 settembre alle ore 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Juventus-Milan della 3^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 6 settembre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Milan

Quattro delle ultime cinque sfide tra Juventus e Milan in Serie A sono terminate 0-0, tra cui le due più recenti; queste due formazioni non pareggiano più gare di fila in campionato dal 1973 (quattro in quell'occasione), mentre non hanno mai registrato più incontri consecutivi nel torneo senza alcuna rete segnata. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime sei gare di Serie A contro il Milan. Il Milan è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei trasferte di Serie A contro la Juventus (2V, 3N) - registrando quattro clean sheet nel parziale (0.5 gol subiti in media a partita) - dopo una serie di ben nove sconfitte esterne consecutive contro i bianconeri a Torino (due reti concesse in media a gara). Dopo i successi contro Frosinone e Parma, la Juventus, con Luciano Spalletti alla guida, può vincere le prime tre partite di Serie A per la seconda stagione consecutiva (dopo esserci riuscita lo scorso campionato con Igor Tudor), riuscendoci con due allenatori distinti per la seconda volta nella sua storia nella competizione, dopo il 1985/86-1986/87 con Giovanni Trapattoni prima e Rino Marchesi poi. Dopo i successi contro Torino e Venezia, il Milan può vincere tutte le prime tre gare di Serie A per la quarta volta nelle ultime sette stagioni, dopo che non ci era riuscito in nessuna delle precedenti 13. Dopo i successi per 1-0 contro il Frosinone e 2-0 contro il Parma, la Juventus può registrare tre clean sheet nelle prime tre gare stagionali di Serie A per la seconda volta negli ultimi 10 anni, dopo il 2024/25 (quando ha subito la prima rete solo alla settima giornata).