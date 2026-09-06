L'allenatore della Juve commenta il pareggio raggiunto al 92' contro il Milan: "Amorim ha detto che abbiamo fatto meglio noi? E' una persona seria e che va rispettata". Ed ancora: "Abbiamo creato delle circostanze ma non siamo stati completi". Qualche fischio a Kolo Muani: "È una scelta mia e della società e alla fine vedremo dove ci porterà"

Così come fatto da Amorim, anche l'allenatore della Juve analizza con grande lucidità il pari dello Stadium contro il Milan: "Se Amorim ha detto che la Juve ha fatto meglio significa che è una persona seria e da rispettare perché ha detto cose giuste - spiega - Noi, come loro, abbiamo provato a fare la partita, siamo stati bravi siamo stati bravi in alcune situazioni a recuperare dei palloni e ci siamo creati delle possibilità, non siamo stati completi, abbiamo rimesso in discussione ciò che avevamo creato, è stata una partita seria e importante, poi noi dobbiamo crescere ma questa è la base, le intenzioni lasciano prevedere che ci si possa mettere qualcosa di più dal punto di vista di gioco e dal punto di vista individuale anche perché avevamo fuori 9 giocatori. Siamo rimasti sempre determinati pur avendo subito gol e poi l'abbiamo pareggiata, tutto molto positivo".