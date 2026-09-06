Oggi, domenica 6 settembre, si scende in campo per la 3^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Bologna-Sassuolo su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW . Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

La domenica della terza giornata di campionato inizia alle 15.00 con un doppio appuntamento: Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18.00 scendono in campo Bologna e Sassuolo. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti saranno a cura di Marco Nosotti e Manuele Baiocchini. Chiude la domenica di campionato Juventus-Milan.