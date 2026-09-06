Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 3^ giornataguida tv
Oggi, domenica 6 settembre, si scende in campo per la 3^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Bologna-Sassuolo su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
La domenica della terza giornata di campionato inizia alle 15.00 con un doppio appuntamento: Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18.00 scendono in campo Bologna e Sassuolo. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti saranno a cura di Marco Nosotti e Manuele Baiocchini. Chiude la domenica di campionato Juventus-Milan.
Gli studi e i volti di Sky Sport
La domenica della terza giornata di Serie A inizia alle 15.00 con un doppio allenamento: Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18.00 scendono in campo Bologna e Sassuolo.La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti sono a cura di Marco Nosotti e Manuele Baiocchini. Chiude la domenica di campionato Juventus-Milan.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 6 settembre
- dalle 14.00 e dalle 17.00: Casa dello Sport con Sara Benci, Riccardo Gentile e Alessandro Biolchi
- ore 15.00: Frosinone-Venezia su DAZN 1
- ore 15.00: Parma-Monza su DAZN 2
- alle 18.00: BOLOGNA-SASSUOLO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Antonio Nucera; commento Massimo Gobbi; inviati Marco Nosotti e Manuele Baiocchini.
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini
- dalle 20.45: Campo Aperto con Leo Di Bello, Paolo Assogna e Federico Zancan
- ore 20.45: Juventus-Milan su DAZN 1