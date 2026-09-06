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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 3^ giornata

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Oggi, domenica 6 settembre, si scende in campo per la 3^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Bologna-Sassuolo su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

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La domenica della terza giornata di campionato inizia alle 15.00 con un doppio appuntamento: Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18.00 scendono in campo Bologna e Sassuolo. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti saranno a cura di Marco Nosotti e Manuele Baiocchini. Chiude la domenica di campionato Juventus-Milan.

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La domenica della terza giornata di Serie A inizia alle 15.00 con un doppio allenamento: Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18.00 scendono in campo Bologna e Sassuolo.La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti sono a cura di Marco Nosotti e Manuele Baiocchini. Chiude la domenica di campionato Juventus-Milan.

Serie A, la programmazione di oggi

Domenica 6 settembre

  • dalle 14.00 e dalle 17.00: Casa dello Sport con Sara Benci, Riccardo Gentile e Alessandro Biolchi
  • ore 15.00: Frosinone-Venezia su DAZN 1
  • ore 15.00: Parma-Monza su DAZN 2
  • alle 18.00: BOLOGNA-SASSUOLO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Antonio Nucera; commento Massimo Gobbi; inviati Marco Nosotti e Manuele Baiocchini.
  • dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini
  • dalle 20.45: Campo Aperto con Leo Di Bello, Paolo Assogna e Federico Zancan
  • ore 20.45: Juventus-Milan su DAZN 1

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