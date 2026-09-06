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il commento

Questa Roma sembra avvolta da un'atmosfera magica

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni

La vittoria contro l'Atalanta, sia per la superiorità mostrata durante la gara che per la rimonta nel finale, ha mostrato quanto i giallorossi ora siano definitivamente una squadra di Gasperini. Ma a colpire è stata anche l'atmosfera che ha avvolto la serata della Roma, in un Olimpico che era una bolgia

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