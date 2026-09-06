Questa Roma sembra avvolta da un'atmosfera magica

La vittoria contro l'Atalanta, sia per la superiorità mostrata durante la gara che per la rimonta nel finale, ha mostrato quanto i giallorossi ora siano definitivamente una squadra di Gasperini. Ma a colpire è stata anche l'atmosfera che ha avvolto la serata della Roma, in un Olimpico che era una bolgia
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