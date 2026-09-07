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il commento

Spalletti resta sul carro di Kolo Muani, ma per quanto? Ora tocca a lui ripartire

Francesco Cosatti

Francesco Cosatti
©Getty

Il carro di Kolo Muani oggi è meno affollato, ma Spalletti continua a guidarlo. La Juve ha scelto di puntare sul francese e il suo allenatore lo difende: dopo tre partite senza gol, il tempo dei giudizi può aspettare. Ma l'ex Psg deve dare presto le risposte sperate

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