Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Fiorentina, Paratici: "Grosso? Poca fiducia nella squadra e nel progetto"

fiorentina

Il direttore sportivo della Fiorentina sull'esonero di Fabio Grosso: "La decisione è maturata dopo un confronto che abbiamo avuto con lui e in cui ha manifestato poca fiducia nella squadra e nel progetto"

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Prima dell'inizio della sfida tra Venezia e Fiorentina, valida per la 4^ giornata di Serie A, il direttore sportivo dei viola Fabio Paratici ha parlato a Dazn dell'esonero di Fabio Grosso: "Per noi è tempo di voltare pagina. La decisione è maturata dopo un confronto che abbiamo avuto con lui e in cui ha manifestato poca fiducia nella squadra e poca convinzione nel progetto. Abbiamo valutato che non valeva la pena insistere per il bene del club. Abbiamo un grande senso di responsabilità verso la piazza e prendere decisioni è il nostro lavoro".

Leggi anche

Grosso, la Fiorentina valuta l'azione disciplinare

"Vanoli lo scorso anno ha fatto un'impresa"

Dopo l'esonero di Grosso, la Fiorentina ha scelto di ripartire da Paolo Vanoli: "Lo scorso anno ha fatto una grande impresa, conosce la piazza, i giocatori, ci conosciamo tra noi e ci stimiamo - ha spiegato Paratici -. Dentro questo percorso ci saranno intoppi e salite. Non ci sono scorciatoie ma siamo convinti e consapevoli di cosa stiamo facendo".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Venezia-Fiorentina

guida tv

La partita tra Venezia e Fiorentina della 4^ giornata di Serie A si gioca venerdì 11 settembre...

Udinese in campo per la sostenibilità: il progetto

L'INIZIATIVA

Il club friulano con 'Play for Sustainability – Tutti in campo per il pianeta', nuova iniziativa...

Amorim: "Gattuso è un esempio per noi. Cissè..."

Serie A

Il campionato del Milan riparte dalla Lazio dell'ex Gattuso: "Lui è un esempio per la nostra...

Il calendario della 4^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 11 a lunedì 14 settembre, la 4^ giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW con 3...

La presentazione della 4^ giornata di Serie A

guida tv

Il quarto turno di Serie A della stagione si apre venerdì 11 e lunedì 14 settembre. Su Sky e in...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE