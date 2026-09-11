Fiorentina, Paratici: "Grosso? Poca fiducia nella squadra e nel progetto"fiorentina
Il direttore sportivo della Fiorentina sull'esonero di Fabio Grosso: "La decisione è maturata dopo un confronto che abbiamo avuto con lui e in cui ha manifestato poca fiducia nella squadra e nel progetto"
Prima dell'inizio della sfida tra Venezia e Fiorentina, valida per la 4^ giornata di Serie A, il direttore sportivo dei viola Fabio Paratici ha parlato a Dazn dell'esonero di Fabio Grosso: "Per noi è tempo di voltare pagina. La decisione è maturata dopo un confronto che abbiamo avuto con lui e in cui ha manifestato poca fiducia nella squadra e poca convinzione nel progetto. Abbiamo valutato che non valeva la pena insistere per il bene del club. Abbiamo un grande senso di responsabilità verso la piazza e prendere decisioni è il nostro lavoro".
Leggi anche
Grosso, la Fiorentina valuta l'azione disciplinare
"Vanoli lo scorso anno ha fatto un'impresa"
Dopo l'esonero di Grosso, la Fiorentina ha scelto di ripartire da Paolo Vanoli: "Lo scorso anno ha fatto una grande impresa, conosce la piazza, i giocatori, ci conosciamo tra noi e ci stimiamo - ha spiegato Paratici -. Dentro questo percorso ci saranno intoppi e salite. Non ci sono scorciatoie ma siamo convinti e consapevoli di cosa stiamo facendo".