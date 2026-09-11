Tradotto in termini concreti: il club collaborerà con la Uefa per applicare le azioni previste dal "Football Event Sustainability Manual", mettendo in atto le linee guida in attività operative all’interno di una normale partita di campionato. Ancor più nel dettaglio: tra le iniziative previste in occasione di Udinese-Cagliari figurano interventi legati a mobilità sostenibile, energia rinnovabile, gestione e riciclo dei rifiuti, ristorazione responsabile, accessibilità e coinvolgimento dei tifosi. Come? I tifosi saranno incentivati a raggiungere lo stadio in bicicletta, per esempio, attraverso il progetto Stadium by Bike. Il piano operativo del club prevede inoltre la raccolta di dati relativi a mobilità, energia, rifiuti, ristorazione e partecipazione, con un’attività di rendicontazione post-partita che rappresenterà uno degli elementi centrali dell’iniziativa.

Malagò: "Udinese pioniera e innovativa"

"Play for Sustainability" è stato concepito come un programma annuale di lungo periodo e non come una campagna isolata e - l’edizione 2026 - servirà a stabilire un primo punto di riferimento. Il tutto è stato presentato alla presenza di rappresentanti Uefa, Lega Serie A, Figc e Ministero dell’Ambiente. "L’Udinese si conferma ancora una volta pioniera e coraggiosamente innovativa, una società unica nel nostro panorama - ha detto il presidente della Figc Malagò -. Merito alla famiglia Pozzo di aver investito, per prima, tante risorse nella sostenibilità, ambientale e finanziaria". "È un approccio che condividiamo pienamente e che anche la Lega Calcio Serie A porta avanti dal 2024 con il progetto ‘Road to Zero’ in occasione della finale di Coppa Italia — ha aggiunto Ezio Simonelli, Presidente di Lega —. Ci auguriamo che l’esempio dell’Udinese possa essere seguito da tante altre società".