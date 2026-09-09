Designati gli arbitri per la 4^giornata di serie A che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina affidata a Forneau. Maresca dirigerà il match fra Torino e Roma in programma lunedì 14 mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus a Sacchi e Inter-Udinese, lunedì 14 alle 20.45 su Sky, a Pairetto fra le altre scelte. Ecco le designazioni al completo di tutte e dieci per partite del prossimo week-end
VENEZIA - FIORENTINA Venerdì 11 settembre ore.20.45
FOURNEAU
ALASSIO - BARONE
IV: AYROLDI
VAR: DIONISI
AVAR: MAGGIONI
GENOA - FROSINONE Sabato 12 settembre ore 15
RAPUANO
CAVALLINA – EL FILALI
IV: PERENZONI
VAR: CAMPLONE
AVAR: COSSO
LAZIO - MILAN ore. 18
MARCENARO
ROSSI C. – DI GIOIA
IV: GUIDA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: AURELIANO
ATALANTA - CAGLIARI ore 20.45
ARENA
BINDONI – ROSSI M.
IV: MANGANIELLO
VAR: GARIGLIO
AVAR: GIUA
LECCE - MONZA Domenica 13 settembre ore 15
CREZZINI
FONTEMURATO - GARZELLI
IV: LA PENNA
VAR: COSSO
AVAR: MERAVIGLIA
NAPOLI - BOLOGNA ore. 18
BONACINA
MOKHTAR - RICCI
IV: MARIANI
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
SASSUOLO - JUVENTUS ore 20:45
SACCHI J. L.
IMPERIALE - MINIUTTI
IV: ZUFFERLI
VAR: GHERSINI
AVAR: PICCININI
TORINO - ROMA Lunedì 14 settembre ore 18.30
MARESCA
TEGONI - FONTANI
IV: SOZZA
VAR: AURELIANO
AVAR: GHERSINI
COMO - PARMA ore. 18.30
MUCERA
BIFFI - SANTAROSSA
IV: MASSA
VAR: GIUA
AVAR: MAZZOLENI
INTER - UDINESE ore 20.45
PAIRETTO
MORO - YOSHIKAWA
IV: COLOMBO
VAR: MARINI
AVAR: GARIGLIO