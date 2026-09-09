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Serie A, arbitri della 4^ giornata: Maresca per Torino-Roma, Lazio-Milan a Marcenaro

Serie A

Designati gli arbitri per la 4^giornata di serie A che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina affidata a Forneau. Maresca dirigerà il match fra Torino e Roma in programma lunedì 14 mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus a Sacchi e Inter-Udinese, lunedì 14 alle 20.45 su Sky, a Pairetto fra le altre scelte. Ecco le designazioni al completo di tutte e dieci per partite del prossimo week-end

VENEZIA - FIORENTINA Venerdì 11 settembre ore.20.45

FOURNEAU

ALASSIO - BARONE

IV:      AYROLDI

VAR:     DIONISI

AVAR:       MAGGIONI

 

GENOA - FROSINONE Sabato 12 settembre ore 15

RAPUANO

CAVALLINA – EL FILALI

IV:      PERENZONI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       COSSO

 

LAZIO - MILAN ore. 18

MARCENARO

ROSSI C. – DI GIOIA

IV:       GUIDA

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       AURELIANO

 

ATALANTA - CAGLIARI  ore 20.45

ARENA

BINDONI – ROSSI M.

IV:     MANGANIELLO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     GIUA

 

LECCE - MONZA Domenica 13 settembre ore 15

CREZZINI

FONTEMURATO - GARZELLI

IV:      LA PENNA

VAR:     COSSO

AVAR:     MERAVIGLIA

 

NAPOLI - BOLOGNA ore. 18

BONACINA

MOKHTAR - RICCI

IV:     MARIANI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      RUTELLA

 

SASSUOLO - JUVENTUS ore 20:45

SACCHI J. L.

IMPERIALE - MINIUTTI

IV:       ZUFFERLI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     PICCININI

 

TORINO - ROMA Lunedì 14 settembre ore 18.30

MARESCA

TEGONI - FONTANI

IV:     SOZZA

VAR:      AURELIANO

AVAR:       GHERSINI

 

COMO - PARMA ore. 18.30

MUCERA

BIFFI - SANTAROSSA

IV:       MASSA

VAR:      GIUA

AVAR:      MAZZOLENI

 

INTER - UDINESE ore 20.45

PAIRETTO

MORO - YOSHIKAWA

IV:     COLOMBO

VAR:     MARINI

AVAR:       GARIGLIO

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