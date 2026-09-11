Il calendario della 4^ giornata di Serie A

Da venerdì 11 a lunedì 14 settembre, la 4^ giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW con 3 gare in co-esclusiva: Atalanta-Cagliari, Napoli-Bologna e Inter-Udinese. Pre e postpartita live per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Per tutto il weekend aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata, tutte in diretta con la qualità del 4k, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 11 a lunedì 14 settembre, appuntamento con la quarta giornata della stagione. Sabato alle 20.45 in campo Atalanta-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 fischio d’inizio di Napoli-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Lunedì alle 20.45 sarà il momento di Inter-Udinese su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill . Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. Tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, negli hotel e negli altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business .

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera alle 22.40 appuntamento con Friday Night condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano, con Walter Zenga, Riccardo Gentile e Andrea Zorzi. Sabato si parte alle 14 e alle 17 con La Casa dello Sport condotto da Mario Giunta, con Angelo Carotenuto e Federico Zancan. Alle 18 e alle 20.40 spazio a Campo Aperto con Leo Di Bello, insieme a Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Luca Tommasini. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Sky Saturday Night, con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi. La domenica si apre con La Casa dello Sport a partire dalle 14 e dalle 17, con Sara Benci, insieme a Fernando Orsi, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti. Durante i match, dalle 20.45, un nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica con gli aggiornamenti live dai campi da gioco, con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis. Lunedì sera chiude la giornata di campionato un nuovo appuntamento con L’Originale condotto da Alessandro Bonan, in compagnia di Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino.