Cardinale aveva indicato nel Como il modello a cui ispirarsi. Si lavora per arrivare a quel livello visto ieri in Champions?

"Io e Fabregas siamo due allenatori diversi, giochiamo in modi diversi, abbiamo percorsi diversi, alleniamo società diverse e Gerry Cardinale non mi ha mai detto di ispirarmi al Como, lo scopro oggi. La parte divertente dell'essere un allenatore non è essere qui con voi, per quanto siate tutti gentili, ma plasmare una visione di gioco e studiare la parte tattica. Io non sono concentrato su quello che sta facendo il Como, ma sul livello che noi dobbiamo raggiungere. Non voglio copiare nessuno, ma ho la mia identità e a fine stagione vedremo chi avrà la meglio"