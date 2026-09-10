Serie A, la presentazione della 4^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
Il quarto turno di Serie A della stagione si apre venerdì 11 e lunedì 14 settembre. Su Sky e in streaming su NOW, Atalanta-Cagliari, Napoli-Bologna e Inter-Udinese. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il quarto turno di Serie A della stagione si gioca tra venerdì 11 e lunedì 14 settembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Atalanta-Cagliari, Napoli-Bologna e Inter-Udinese. La giornata di Serie A si apre venerdì alle 20.45 con Venezia-Fiorentina. Sono tre gli appuntamenti del sabato con alle 15.00 Genoa-Frosinone, alle 18.30 Lazio-Milan e alle 20.45 Atalanta-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica inizia alle 15.00: Lecce-Monza. Alle 18.00 scendono in campo Napoli e Bologna. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Chiude la domenica di campionato Sassuolo-Juventus. La giornata vede un doppio appuntamento alle 18.30, Torino-Roma e Como-Parma e si conclude alle 20.45 con Inter-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.
Serie A, la programmazione della 4^ giornata
Venerdì 11 settembre
- ore 20.45: Venezia-Fiorentina su DAZN 1 – [Fourneau]
Sabato 12 settembre
- ore 15.00: Genoa-Frosinone su DAZN 1 – [Rapuano]
- ore 18.00: Lazio-Milan su DAZN 1 – [Marcenaro]
- ore 20.45: Atalanta-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Arena]
Domenica 13 settembre
- ore 15.00: Lecce-Monza su DAZN 1 – [Crezzini]
- ore 18.00: Napoli-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Bonacina]
- ore 20.45: Sassuolo-Juventus su DAZN 1 – [Sacchi J.L.]
Lunedì 14 settembre
- ore 18.30: Torino-Roma su DAZN 1 – [Maresca]
- ore 18.30: Como-Parma su DAZN 2 – [Mucera]
- ore 20.45: Inter-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Pairetto]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 4^ giornata
Un giocatore squalificato per la 4^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.
- Gaetano (Atalanta)