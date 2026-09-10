Il quarto turno di Serie A della stagione si gioca tra venerdì 11 e lunedì 14 settembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Atalanta-Cagliari, Napoli-Bologna e Inter-Udinese. La giornata di Serie A si apre venerdì alle 20.45 con Venezia-Fiorentina. Sono tre gli appuntamenti del sabato con alle 15.00 Genoa-Frosinone, alle 18.30 Lazio-Milan e alle 20.45 Atalanta-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica inizia alle 15.00: Lecce-Monza. Alle 18.00 scendono in campo Napoli e Bologna. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Chiude la domenica di campionato Sassuolo-Juventus. La giornata vede un doppio appuntamento alle 18.30, Torino-Roma e Como-Parma e si conclude alle 20.45 con Inter-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.