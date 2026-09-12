Sfida importante in chiave salvezza fra Lecce e Monza. DI Francesco deve scegliere in difesa fra Siebert e Gaspar e ripropone Ilic in mezzo e Moreira nel tridente. Juric ritrova Varela e Cutrone che non sono al meglio. Confermati a centrocampo Folorunsho e Akinsamiro

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