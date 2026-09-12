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Lecce-Monza, le probabili formazioni

Serie A

Sfida importante in chiave salvezza fra Lecce e Monza. DI Francesco deve scegliere in difesa fra Siebert e Gaspar e ripropone Ilic in mezzo e Moreira nel tridente. Juric ritrova Varela e Cutrone che non sono al meglio. Confermati a centrocampo Folorunsho e Akinsamiro

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
Terzino destro
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Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
Difensore centrale
Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
Difensore centrale
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Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
Terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
Centrocampista di destra
Lecce
Oumar Ngom
Oumar Ngom
Centrocampista centrale
Lecce
Ivan Ilic
Ivan Ilic
Centrocampista di sinistra
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Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
Attaccante di destra
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
Attaccante centrale
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Lecce
Joël Almada Monteiro
Joël Almada Monteiro
Attaccante di sinistra

LECCE (4-3-3) la probabile formazione

Falcone; Veiga, Siebert, TiagoGabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Ilic; Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Eusebio Di Francesco

  • Ballottaggio Monteiro-Fatah per il ruolo di esterno sinistro anche se il primo potrebbe giocare anche in mezzo
  • Gaspar in panchina, al suo posto gioca Siebert
Monza
Demba Thiam
Demba Thiam
Portiere
Monza
Eddy Kouadio
Eddy Kouadio
Difensore di destra
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Monza
Lorenzo Lucchesi
Lorenzo Lucchesi
Difensore centrale
Monza
Andrea Carboni
Andrea Carboni
Difensore di sinistra
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Monza
Samuele Birindelli
Samuele Birindelli
Esterno destro
Monza
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
Centrocampista centrale
Monza
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
Centrocampista centrale
Monza
Ricardo Mangas
Ricardo Mangas
Esterno sinistro
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Monza
Andrea Colpani
Andrea Colpani
Trequartista di destra
Monza
Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela
Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela
Trequartista di sinistra
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Monza
Patrick Cutrone
Patrick Cutrone
Attaccante

MONZA (3-4-2-1) la probabile formazione

Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Varela; Cutrone. All. Ivan Juric

  • Cutrone e Varela non sono al meglio ma potrebbero giocare dall'inizio entrambi
  • Colpani è in ballottaggio con Foe-Ondoa

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