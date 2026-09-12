Sfida importante in chiave salvezza fra Lecce e Monza. DI Francesco deve scegliere in difesa fra Siebert e Gaspar e ripropone Ilic in mezzo e Moreira nel tridente. Juric ritrova Varela e Cutrone che non sono al meglio. Confermati a centrocampo Folorunsho e Akinsamiro
Probabili Formazioni
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone; Veiga, Siebert, TiagoGabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Ilic; Pierotti, Stulic, Monteiro. All. Eusebio Di Francesco
- Ballottaggio Monteiro-Fatah per il ruolo di esterno sinistro anche se il primo potrebbe giocare anche in mezzo
- Gaspar in panchina, al suo posto gioca Siebert
MONZA (3-4-2-1) la probabile formazione
Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Varela; Cutrone. All. Ivan Juric
- Cutrone e Varela non sono al meglio ma potrebbero giocare dall'inizio entrambi
- Colpani è in ballottaggio con Foe-Ondoa