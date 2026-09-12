il commento
Non c'è solo Mastantuono nella nuova Fiorentina di Vanoli
La vittoria in rimonta sul Venezia regala i primi tre punti a una Fiorentina che ha tremato. La mano di Vanoli si è vista in pochi ma chiari aspetti: il campionato dei viola adesso può davvero cominciare
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