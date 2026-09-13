Le partite di Serie A di oggi

La domenica della 4^ giornata di campionato inizia alle 15.00 con Lecce-Monza. Alle 18.00 scendono in campo Napoli e Bologna. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti sono a cura degli inviati Marina Presello, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Chiude la domenica di campionato Sassuolo-Juventus.