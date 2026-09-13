Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 4^ giornataguida tv
Oggi, domenica 13 settembre, si scende in campo per la 4^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Napoli-Bologna in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
La domenica della 4^ giornata di campionato inizia alle 15.00 con Lecce-Monza. Alle 18.00 scendono in campo Napoli e Bologna. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti sono a cura degli inviati Marina Presello, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Chiude la domenica di campionato Sassuolo-Juventus.
Gli studi e i volti di Sky Sport
La domenica si apre con La Casa dello Sport a partire dalle 14 e dalle 17, con Sara Benci, insieme a Fernando Orsi, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti. Durante i match, dalle 20.45, un nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica con gli aggiornamenti live dai campi da gioco, con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 13 settembre
- dalle 14.00 e dalle 17.00: Casa dello Sport con Sara Benci, Fernando Orsi, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti
- ore 15.00: Lecce-Monza su DAZN 1
- alle 18.00: NAPOLI-BOLOGNA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile; commento Aldo Serena; inviati Massimo Ugolini e Francesco Modugno
- dalle 20.45: Campo Aperto con Leo Di Bello, Paolo Assogna e Dario Massara
- ore 20.45: Sassuolo-Juventus su DAZN 1
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis