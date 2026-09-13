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Così il Milan l'ha raddrizzata nel 2° tempo, Modric ancora utile. VIDEO

l'analisi
Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta

Nel VIDEO Alessandro Costacurta analizza in studio a Sky il pareggio del Milan contro la Lazio. Nello specifico si sofferma su ciò che ha cambiato Ruben Amorim nel corso del secondo tempo. "Nella ripresa la difesa del Milan se l'è giocata uomo contro uomo, mentre nel primo tempo la squadra era troppo sbilanciata. Non c'era connessione tra l'esterno e il difensore centrale esterno, in questo caso tra Gila e Chukwueze. Modric? Credo che possa servire ancora"

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