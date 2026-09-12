Atalanta-Cagliari, Sarri: "Partita 'sarriana', sono molto meno preoccupato di prima"atalanta
Serata da dimenticare per i nerazzurri al secondo stop di fila. Ne ha parlato Maurizio Sarri: "A Roma potevamo vincere facendo una partita non 'da Sarri' a differenza di stasera per intensità, pressione e supremazia territoriale. Peccato per errori e imprecisioni, ma vedo una base molto più solida su cui partire rispetto a prima. La condizione fisica è in crescita, potevamo sfruttare qualche occasione in più. Kessié diventerà molto importante per noi"
ATALANTA-CAGLIARI 1-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA
Ancora una sconfitta, la seconda di fila per la nuova Atalanta. A Bergamo a festeggiare è il Cagliari, che la spunta 2-1 e si porta a quota 9 in classifica. Tre punti in più dei nerazzurri, battuti con lo stesso risultato una settimana fa dalla Roma, che creano molto ma non concretizzano quanto i rossoblù di Pisacane. Uno stop analizzato a Sky nel post-partita da Maurizio Sarri: "A Roma abbiamo rischiato di vincere facendo una partita non 'da Sarri' a differenza di stasera per intensità, pressione e supremazia territoriale. Abbiamo stretto gli avversari bassissimo e abbiamo calciato 22 volte, ma ci abbiamo messo anche errori e imprecisioni, però è una base molto più solida su cui partire che non le gare precedenti. La sosta ci aiuterà? Avremo fra i 23 e i 27 in Nazionale tra prima squadra e l’U23, ci alleneremo con pochi giocatori e quindi non faremo niente. Io sono molto meno preoccupato stasera rispetto alle partite precedenti".
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"Condizione fisica in netta crescita"
L'allenatore nerazzurro ha aggiunto: "La condizione fisica mi è sembrata in netta crescita nonostante avessimo Kessié e Rowe che avevano giocato poco. Dal punto di vista delle occasioni create in relazione alla mole prodotta potevamo sfruttarne di più. Nel finale c’era un muro in area e non era semplice, ma c’è una base da cui si può lavorare. Mi dispiace per i ragazzi e i tifosi, ma sono molto meno preoccupato rispetto alle partite precedenti". Ma l'assenza di Gaetano per squalifica ha pesato? "Gianluca sta facendo molto bene, ma Kessié non ha fatto rimpiangere nessuno. Dopo il Mondiale era stato fermo e si è appena ricominciato ad allenare. Sicuramente diventerà per noi molto importante come lo stesso Gaetano".