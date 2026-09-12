Ancora una sconfitta, la seconda di fila per la nuova Atalanta. A Bergamo a festeggiare è il Cagliari, che la spunta 2-1 e si porta a quota 9 in classifica. Tre punti in più dei nerazzurri, battuti con lo stesso risultato una settimana fa dalla Roma, che creano molto ma non concretizzano quanto i rossoblù di Pisacane. Uno stop analizzato a Sky nel post-partita da Maurizio Sarri: "A Roma abbiamo rischiato di vincere facendo una partita non 'da Sarri' a differenza di stasera per intensità, pressione e supremazia territoriale. Abbiamo stretto gli avversari bassissimo e abbiamo calciato 22 volte, ma ci abbiamo messo anche errori e imprecisioni, però è una base molto più solida su cui partire che non le gare precedenti. La sosta ci aiuterà? Avremo fra i 23 e i 27 in Nazionale tra prima squadra e l’U23, ci alleneremo con pochi giocatori e quindi non faremo niente. Io sono molto meno preoccupato stasera rispetto alle partite precedenti".

Approfondimento L'Atalanta cade ancora: vince il Cagliari 2-1