Moreira dopo la doppietta: "Felice per i due gol, ma avrei preferito la vittoria"

L'Mvp assoluto dell'Olimpico a Sky, autore dei due gol da 0-2 a 2-2 in due minuti: "Nel secondo avremmo meritato anche di più, è comunque un buon punto. Destra o sinistra? Per me è la stessa cosa, dove l'allenatore mi fa giocare io cerco sempre di dare il meglio. All'intervallo Amorim ha trovato le parole giuste e le corde giuste da toccare. Ha portato freschezza e nuova energia. Lavoriamo tutti insieme in questa direzione"

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