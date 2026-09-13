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Dentro il Milan di Amorim: la linea sottile tra errore e bravura

Peppe Di Stefano

Peppe Di Stefano
©IPA/Fotogramma

I due tempi così diversi del Milan contro la Lazio aprono a una questione delicatissima sull'allenatore: dove sta sbagliando e dove ha i meriti? Le sue scelte hanno dato una direzione precisa ai rossoneri che però ancora devono trovare la quadra giusta. Quanto tempo ha ancora a disposizione e cosa sta emergendo finora

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