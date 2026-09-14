Le difficoltà di Modric in Lazio-Milan: l'analisi a Sky Calcio Club. VIDEO

La rimonta del Milan contro la Lazio è arrivata anche con la sostituzione di Modric all'intervallo. Durante l'ultima puntata di Sky Calcio Club sono state mostrate le statistiche in cui il croato ha faticato: non solo sprint e accelerazioni, anche la precisione dei passaggi. "I compagni devono aiutarlo con gli smarcamenti", ha spiegato Marocchi. Bergomi: "Il pressing della Lazio ha funzionato, nella ripresa il Milan allungava meglio in avanti"

LAZIO-MILAN 2-2: HIGHLIGHTS E PAGELLE