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Le difficoltà di Modric in Lazio-Milan: l'analisi a Sky Calcio Club. VIDEO

SKY CALCIO CLUB

La rimonta del Milan contro la Lazio è arrivata anche con la sostituzione di Modric all'intervallo. Durante l'ultima puntata di Sky Calcio Club sono state mostrate le statistiche in cui il croato ha faticato: non solo sprint e accelerazioni, anche la precisione dei passaggi. "I compagni devono aiutarlo con gli smarcamenti", ha spiegato Marocchi. Bergomi: "Il pressing della Lazio ha funzionato, nella ripresa il Milan allungava meglio in avanti"

LAZIO-MILAN 2-2: HIGHLIGHTS E PAGELLE

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