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La crescita del Napoli passa da De Bruyne trequartista. VIDEO

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Nella vittoria del Napoli ha brillato Kevin De Bruyne. Il belga ha primeggiato in molte statistiche offensive della sua squadra. Bergomi, analizzando la sua heat map, ha commentato: "Giocando da trequartista, più vicino alla porta, diventa più incisivo. A me era piaciuto anche con l'Arsenal". Marocchi specifica: "Con i due registi Lobotka e Gilmour va benissimo, il problema sorgerà con il ritorno di McTominay e Anguissa. A De Bruyne vanno date opzioni di passaggio in avanti"

NAPOLI-BOLOGNA 1-0: GLI HIGHLIGHTS

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