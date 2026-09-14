La crescita del Napoli passa da De Bruyne trequartista. VIDEO

La crescita del Napoli passa da De Bruyne trequartista. VIDEOSky Calcio Club
Nella vittoria del Napoli ha brillato Kevin De Bruyne. Il belga ha primeggiato in molte statistiche offensive della sua squadra. Bergomi, analizzando la sua heat map, ha commentato: "Giocando da trequartista, più vicino alla porta, diventa più incisivo. A me era piaciuto anche con l'Arsenal". Marocchi specifica: "Con i due registi Lobotka e Gilmour va benissimo, il problema sorgerà con il ritorno di McTominay e Anguissa. A De Bruyne vanno date opzioni di passaggio in avanti"