Come sta il gruppo e come sta De Bruyne? Partirà dall'inizio?

"Per quanto riguarda il gruppo: siamo abbastanza bene. Abbiamo perso per un affaticamento Spinazzola, che rientrerà dopo la sosta. Tra i convocati c'è Anguissa, che però ha fatto lavoro differenziato tutta la settimana ma oggi si è allenato con la squadra. De Bruyne, invece, sta bene e credo che domani partirà dall'inizio. Stiamo crescendo di condizione. Domani è l'ultima partita di questo mini-ciclo di partite. Sappiamo l'importanza. Vogliamo chiudere bene per poi riprendere con tutti i giocatori a disposizione e la migliore condizione fisica".