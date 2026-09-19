Fiorentina-Napoli, Allegri: "Tra le sfide più importanti. De Bruyne dal 1', Anguissa c'è"
Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista di Fiorentina-Napoli, in programma domenica 20 settembre alle 12.30: "Sarà una delle quattro-cinque partite più importanti della stagione". Su De Bruyne: "Sta bene e credo che partirà dall'inizio". Infine, sugli infortunati: "Anguissa è disponibile. Fuori per affaticamento Spinazzola"
in evidenza
Rivivi la conferenza stampa di Allegri
Termina qui la conferenza stampa di Allegri.
Lang può giocare?
"Lang può giocare, ma devo ancora valutare alcune situazioni. Può e deve andare di più per le sue qualità. Nell'arco della stagione difficilmente la squadra è tutta a disposizione. L'importante è che quelli che abbiano facciano bene all'interno del campo. Se non c'è uno, giocherà un altro. L'importante è avere lo spirito giusto. La partita con il Bologna sia una conseguenza di quanto fatto con l'Arsenal, anche se siamo stati tanto criticati".
Dopo la sosta avrà a disposizione anche Meret, Marianucci e McTominay
"McTominay e Meret assolutamente sì. Credo anche Marianucci. L'importante è averli tutti perché la stagione è lunga. Non possiamo giocare solo con 13-14 giocatori, soprattutto quest'anno che con il cambio delle regole ci sono 6 minuti in più di gioco effettivo".
Come vede Favasuli?
"Ha degli ampi margini di miglioramento. Va lasciato molto sereno. La responsabilità non deve essere la loro, ma dei più anziani che guidano la squadra. Loro devono mettere eneriga ed entusiasmo".
Vergara ha ottenuto la sua prima convocazione in Nazionale, come sta?
"Siamo tutti molto contenti. Penso che anche la società debba esserlo. E' un giocatore che si è messo in evidenza e sta crescendo sotto il punto di vista tecnico e tattico. Anche Favasuli è stato convocato con l'Under-21".
Come sta Neres?
"Sta decisamente meglio, è completamente recuperato e molto importante per la squadra. Almeno da quello che vedo, e speriamo di vedere bene, mi pare che stiamo crescendo. Ora pensiamo alla partita, poi recupereremo un po' di energie e di giocatori per essere pronti per il mese di ottobre".
A livello di percentuale come sta la tua squadra?
"Faccio fatica con le percentuali. Stiamo crescendo, la vittoria con il Bologna ci ha fatto bene. La Fiorentina viene da una bella vittoria contro il Venezia, ha giocatori di ottima tecnica. A Firenze è sempre difficile giocare, noi proveremo a fare una bella partita. Le condizioni della squadra stanno migliorando. Domani è una delle quattro-cinque partite più importanti della stagione".
Come sta il gruppo e come sta De Bruyne? Partirà dall'inizio?
"Per quanto riguarda il gruppo: siamo abbastanza bene. Abbiamo perso per un affaticamento Spinazzola, che rientrerà dopo la sosta. Tra i convocati c'è Anguissa, che però ha fatto lavoro differenziato tutta la settimana ma oggi si è allenato con la squadra. De Bruyne, invece, sta bene e credo che domani partirà dall'inizio. Stiamo crescendo di condizione. Domani è l'ultima partita di questo mini-ciclo di partite. Sappiamo l'importanza. Vogliamo chiudere bene per poi riprendere con tutti i giocatori a disposizione e la migliore condizione fisica".
Si parte con un ricordo di Allegri su Mazzola: "Volevo fare le più sentite condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un uomo, un grande giocatore per l'Inter e per la Nazionale. Ci tenevo a mandare questo messaggio".
Inizia la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.
Quasi tutto pronto per la conferenza stampa di Max Allegri: sul nostro liveblog la diretta testuale
La prima volta di Vergara in Nazionale
Tra i giocatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali durante la sosta, due indosseranno la maglia dell'Italia. Oltre al capitano Giovanni Di Lorenzo, è stato convocato per la prima volta Antonio Vergara, una delle nove novità di Roberto Mancini
Convocati Italia, 9 novità nella Nazionale di ManciniVai al contenuto
Il calendario del Napoli dopo la sosta
- Napoli-Frosinone (Serie A - sabato 10 ottobre, ore 20.45)
- Villarreal-Napoli (Champions League - martedì 13 ottobre, ore 21)
- Venezia-Napoli (Serie A - sabato 17 ottobre, ore 15)
- Napoli-Bodo/Glimt (Champions League - martedì 20 ottobre, ore 21)
- Napoli-Roma (Serie A - sabato 24 ottobre, ore 18)
- Monza-Napoli (Serie A - mercoledì 28 ottobre, ore 20.45)
- Juventus-Napoli (Serie A - domenica 1 novembre, ore 20.45)
Fiorentina-Napoli, i precedenti al Franchi
Il Napoli ha una striscia di otto risultati utili consecutivi al Franchi contro la Fiorentina: 5 vittorie (l'ultima un anno fa per 3-1 con i gol di De Bruyne, Hojlund e Beukema) e 3 pareggi. L'ultima vittoria della viola risale al 2018: 3-0 con la tripletta di Simeone
Come arriva la Fiorentina
Due vittorie su due per la viola dopo il ritorno di Paolo Vanoli, subentrato a Fabio Grosso. La Fiorentina ha giocato due partite in settimana tra campionato (4-2 al Venezia) e Coppa Italia (3-0 al Pisa). Agli ottavi il prossimo avversario dei toscani sarà proprio il Napoli
Obiettivo continuità
Obiettivo continuità per il Napoli, reduce dalla vittoria contro il Bologna, che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. Il rendimento in Serie A parla di due vittorie e due sconfitte, con 6 gol fatti e 5 subiti
Come arriva il Napoli
- 1^G: Genoa-Napoli 0-2
- 2^G: Napoli-Como 1-2
- 3^G: Inter-Napoli 3-2
- 4^G: Napoli-Bologna 1-0
Il match verrà presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri alle ore 15: sul nostro liveblog la diretta testuale con le parole dell'allenatore azzurro
Tappa a Firenze per il Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri saranno impegnati al Franchi contro la viola di Paolo Vanoli, nella quinta giornata di campionato