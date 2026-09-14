Torino-Roma, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita tra Torino e Roma della 4^ giornata di Serie A si gioca lunedì 14 settembre alle ore 18.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky
Dove vedere Torino-Roma in tv
La partita Torino-Roma della 4^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 14 settembre alle ore 18.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.
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I numeri di Torino e Roma
La Roma ha trovato 14 successi nelle ultime 19 sfide contro il Torino in Serie A (2N, 3P): contro nessuna avversaria i giallorossi hanno vinto più partite nella competizione dal 2017 in avanti (14 anche contro l'Udinese). Il Torino è stato sconfitto in ben sette delle ultime nove gare casalinghe contro la Roma in Serie A (1V, 1N) e in sei di queste partite non è riuscito a trovare la via del gol. Il Torino è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sette sfide contro la Roma giocate nelle prime cinque giornate di Serie A, grazie a tre vittorie - tra cui una nella più recente di queste gare, il 14 settembre 2025 - e due pareggi. La Roma ha vinto tutte le ultime otto partite di campionato tra la fine della scorsa stagione (5) e quella in corso (3); i giallorossi hanno registrato una serie di vittorie più lunga in Serie A solo in tre occasioni: 11 successi consecutivi tra dicembre 2005 e febbraio 2006, 11 tra maggio e ottobre 2013 e nove tra marzo e aprile 2014. Il Torino ha subito gol in tutte le ultime otto gare di campionato-tre delle quali nel torneo in corso-parziale in cui ha ottenuto solo due successi, a fronte di due pareggi e quattro sconfitte. La Roma ha vinto tutte le tre gare di questo campionato con uno score aggregato di 10-1; solo quattro volte in tutta la sua storia ha trovato il successo in ciascuna delle prime quattro partite stagionali in Serie A: nel 1952/53, nel 1960/61, nel 2013/14 e nel 2014/15. Tra queste, l'annata del 1960/61 è l'unica in cui ha realizzato più di 10 reti (14).