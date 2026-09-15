Giulini: "Crediamo a quel che ha detto Maldini"

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Cagliari, presidente Giulini: "Noi crediamo a ciò che ha detto Daniel Maldini". VIDEO

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In Lega Serie A, il presidente del Cagliari ha commentato la vicenda che ha coinvolto Daniel Maldini, fermato sabato notte dopo un incidente a Milano con alcol test positivo: “Ovviamente noi crediamo a quel che ha detto il ragazzo. Gli esami fatti sono tutti negativi. Se il ragazzo ci dice che non ha assunto nulla è perché non ha assunto nulla. Sicuramente mi spiace per lui ma un po’ anche per noi visto che l’estate è stata tormentata per episodi vari, ne avremmo fatto volentieri a meno”

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