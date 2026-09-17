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"Forza Lecce": la dichiarazione da tifosa di Helen Mirren. VIDEO

curiosità

L'attrice britannica ha scherzato durante lo show americano condotto da Jimmy Fallon, in cui ha ancora una volta dichiarato il suo amore e tifo per il Lecce

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Simpatico siparietto durante il 'The Tonight Show di Jimmy Fallon'. La protagonista è stata l'attrice britannica Helen Mirren, intervenuta in maniera ironica per fermare il monologo del conduttore sui tifosi più 'volgari' degli sport americani. "Sono una tifosa sfegatata del Lecce, squadra italiana di calcio. Noi siamo i tifosi più volgari. Forza Lecce!", ha detto scherzando. La scena è stata condivisa anche sui social del club di Serie A.

La vita leccese di Mirren

Con questo omaggio, l'attrice conferma ancor di più il suo legame con il Salento. Mirren, che nella sua carriera ha vinto anche il premio Oscar come migliore attrice per l'interpretazione della regina Elisabetta II in 'The Queen', nel 2007, possiede una masseria a Tiggiano. "Il mio lavoro mi ha permesso di costruire con mio marito una casa in Salento, ormai diventata la nostra dimora nel cuore. In Salento stiamo vivendo un viaggio straordinario e abbiamo scoperto lo spirito generoso degli italiani: ci fanno sempre ridere. Ci sentiamo a casa", ha spiegato l'81enne. E da qui è nato il tifo per il Lecce, dimostrato non solo da Jimmy Fallon ma anche nell'agosto del 2025, quando Mirren è stata allo stadio Via del Mare per Lecce-Milan, indossando la maglia della squadra di casa.

Helen Mirren al Via del Mare per la sfida tra Lecce-Milan del 29 agosto 2025

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