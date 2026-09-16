Bologna, ufficiale esonero Tedesco: al suo posto arriva Palladino

Tutto confermato dopo le anticipazioni di ieri sera. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldebole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. Subito dopo il comunicato del Bologna che annuncia contestualmente l'ingaggio di Palladino che firmerà un triennale. e dirigerà il primo allenamento verso la sfida di sabato contro il Torino

Il Bologna cambia in panchina. Domenico Tedesco si è presentato in mattinata a Casteldebole insieme al ds Marco Di Vaio per chiudere la sua avventura in rossbblù. Poco fa il comunicato del club che conferma l'esonero dell'allenatore e contestualmente l'ingaggio di Raffaele Palladino che questa mattina dirigerà l'allenamento della squadra, in vista del prossimo match contro il Torino, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2029. Palladino, nella serata di ieri, aveva definito la risoluzione con l'Atalanta. Tedesco, nella sua breve avventura a Bologna, aveva raccolto un pareggio e tre sconfitte nelle 4 giornate di campionato