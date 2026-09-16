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Serie A, arbitri della 5^ giornata: Massa per Roma-Inter, Fiorentina-Napoli a Doveri

Serie A

Sarà Davide Massa l'arbitro che dirigerà il big-match della 5^giornata di serie A fra Roma e Inter in programma sabato 19 settembre alle 18. Il turno si aprirà su Sky con Monza-Sassuolo, venerdì 18 alle 20.45, affidata a Perenzoni. Su Sky anche Juventus-Atalanta di domenica 20 alle 18 che è stata assegnata a Zufferli. In campo anche Doveri per Fiorentina-Napoli, La Penna per Milan-Lecce, Guida per Bologna-Torino e Mariani per Parma-Genoa. Tutte le designazioni

MONZA – SASSUOLO      Venerdì 18 settembre ore 20.45

PERENZONI

MASTRODONATO – COLAIANNI

IV:      PAIRETTO

VAR:     AURELIANO

AVAR:      BARONI

 

BOLOGNA – TORINO    Sabato 19 settembre ore 15

GUIDA

BACCINI – ZANELLATI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:     SANTORO

AVAR:      CAMPLONE

 

UDINESE – CAGLIARI   ore. 15.

MANGANIELLO

BIANCHINI – PISTARELLI

IV:       RAPUANO

VAR:      COSSO

AVAR:       GHERSINI

 

ROMA – INTER    ore 18

MASSA 

MELI – BERTI

IV:     MARESCA

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:     DI PAOLO

 

VENEZIA – LAZIO    ore 20.45

SOZZA

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV:      BONACINA

VAR:     PEZZUTO

AVAR:    PICCININI

 

FIORENTINA – NAPOLI    Domenica 20 settembre ore 12.30

DOVERI

COSTANZO – PASSERI

IV:     FOURNEAU

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      PEZZUTO

 

FROSINONE – COMO   ore 15

CHIFFI

PERETTI – ROSSI M.

IV:     FELICIANI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     RUTELLA

 

PARMA – GENOA    ore 15

MARIANI

BINDONI – ZEZZA

IV:     DI MARCO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       MAZZOLENI

 

JUVENTUS – ATALANTA    ore 18

ZUFFERLI

TEGONI - COLAROSSI

IV:       MARCENARO

VAR:      MARINI

AVAR:      GIUA

 

MILAN – LECCE    ore 20.45

LA PENNA

LO CICERO – VECCHI

IV:     TREMOLADA

VAR:    MAGGIONI

AVAR:      SANTORO

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