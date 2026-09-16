Sarà Davide Massa l'arbitro che dirigerà il big-match della 5^giornata di serie A fra Roma e Inter in programma sabato 19 settembre alle 18. Il turno si aprirà su Sky con Monza-Sassuolo, venerdì 18 alle 20.45, affidata a Perenzoni. Su Sky anche Juventus-Atalanta di domenica 20 alle 18 che è stata assegnata a Zufferli. In campo anche Doveri per Fiorentina-Napoli, La Penna per Milan-Lecce, Guida per Bologna-Torino e Mariani per Parma-Genoa. Tutte le designazioni
MONZA – SASSUOLO Venerdì 18 settembre ore 20.45
PERENZONI
MASTRODONATO – COLAIANNI
IV: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: BARONI
BOLOGNA – TORINO Sabato 19 settembre ore 15
GUIDA
BACCINI – ZANELLATI
IV: ALLEGRETTA
VAR: SANTORO
AVAR: CAMPLONE
UDINESE – CAGLIARI ore. 15.
MANGANIELLO
BIANCHINI – PISTARELLI
IV: RAPUANO
VAR: COSSO
AVAR: GHERSINI
ROMA – INTER ore 18
MASSA
MELI – BERTI
IV: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI PAOLO
VENEZIA – LAZIO ore 20.45
SOZZA
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV: BONACINA
VAR: PEZZUTO
AVAR: PICCININI
FIORENTINA – NAPOLI Domenica 20 settembre ore 12.30
DOVERI
COSTANZO – PASSERI
IV: FOURNEAU
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
FROSINONE – COMO ore 15
CHIFFI
PERETTI – ROSSI M.
IV: FELICIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: RUTELLA
PARMA – GENOA ore 15
MARIANI
BINDONI – ZEZZA
IV: DI MARCO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MAZZOLENI
JUVENTUS – ATALANTA ore 18
ZUFFERLI
TEGONI - COLAROSSI
IV: MARCENARO
VAR: MARINI
AVAR: GIUA
MILAN – LECCE ore 20.45
LA PENNA
LO CICERO – VECCHI
IV: TREMOLADA
VAR: MAGGIONI
AVAR: SANTORO