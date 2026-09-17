In vista della partita contro la Roma, in programma sabato 19 settembre alle 18, l'Inter perde John Stones. Il difensore inglese, arrivato in estate dopo la fine dell'esperienza decennale al Manchester City, si è fermato al 61' della partita vinta contro l'Udinese in seguito a uno scatto ed è stato subito sostituito da Benjamin Pavard. Stones si è sottoposto a esami clinici e strumentali all'Istituto Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi fra le 3 e le 4 settimane. L'obiettivo è rientrare dopo la sosta delle Nazionali, quest'anno più lunga del solito (dal 21 settembre al 6 ottobre). Gli uomini di Cristian Chivu torneranno in campo sabato 10 ottobre alle 18 contro il Parma. Per il 32enne inglese, fermato da diversi infortuni soprattutto nelle ultime tre stagioni, si tratta del secondo problema alla coscia in carriera dopo quello che l'ha fermato da dicembre 2025 a febbraio 2026.