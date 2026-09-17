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Monza-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

La 5^ giornata di Serie A comincia a Monza. Juric pensa a due cambi dopo il ko col Lecce: in porta dovrebbe giocare Tornqvist. Sulla trequarti spazio a Cutrone, conferme per Robinson e Varela. Nel Sassuolo due dubbi per Aquilani: a centrocampo ballottaggio Thorstvedt/Bakola, in avanti l'allenatore deve scegliere tra Bowie ed Esposito. Si gioca venerdì 18 settembre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

 

Probabili Formazioni

Monza
Noel Törnqvist
Noel Törnqvist
Portiere
Monza
Eddy Kouadio
Eddy Kouadio
Difensore centrale di destra
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Monza
Lorenzo Lucchesi
Lorenzo Lucchesi
Difensore centrale
Monza
Andrea Carboni
Andrea Carboni
Difensore centrale di sinistra
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Monza
Samuele Birindelli
Samuele Birindelli
Esterno destro
Monza
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
Centrocampista centrale
Monza
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
Centrocampista centrale
Monza
Ricardo Mangas
Ricardo Mangas
Esterno sinistro
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Monza
Jay Robinson
Jay Robinson
Trequartista
Monza
Patrick Cutrone
Patrick Cutrone
Trequartista
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Monza
Gustavo Varela
Gustavo Varela
Attaccante

La probabile formazione del Monza

3-4-2-1: Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. All. Juric

  • Juric pensa a due cambi dopo il ko col Lecce: in porta dovrebbe giocare Tornqvist
  • Sulla trequarti spazio a Cutrone, conferme per Robinson e Varela
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Simone Cinquegrano
Simone Cinquegrano
Terzino destro
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Sassuolo
Duje Caleta-Car
Duje Caleta-Car
Difensore centrale
Sassuolo
Fedde Leysen
Fedde Leysen
Difensore centrale
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Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
Terzino sinistro
Sassuolo
Vasilije Adzic
Vasilije Adzic
Mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
Mezzala sinistra
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Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
Ala destra
Sassuolo
Kieron Bowie
Kieron Bowie
Attaccante
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Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Ala sinistra

La probabile formazione del Sassuolo

4-3-3: Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorsvedt; Berardi, Bowie, Laurienté. All. Aquilani

  • Idzes non al meglio: al centro della difesa Caleta-Car con Leysen
  • A centrocampo ballottaggio Thorstvedt/Bakola
  • In attacco il dubbio per Aquilani è tra Bowie e Sebastiano Esposito

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