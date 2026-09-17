La 5^ giornata di Serie A comincia a Monza. Juric pensa a due cambi dopo il ko col Lecce: in porta dovrebbe giocare Tornqvist. Sulla trequarti spazio a Cutrone, conferme per Robinson e Varela. Nel Sassuolo due dubbi per Aquilani: a centrocampo ballottaggio Thorstvedt/Bakola, in avanti l'allenatore deve scegliere tra Bowie ed Esposito. Si gioca venerdì 18 settembre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Monza
3-4-2-1: Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. All. Juric
- Juric pensa a due cambi dopo il ko col Lecce: in porta dovrebbe giocare Tornqvist
- Sulla trequarti spazio a Cutrone, conferme per Robinson e Varela
La probabile formazione del Sassuolo
4-3-3: Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorsvedt; Berardi, Bowie, Laurienté. All. Aquilani
- Idzes non al meglio: al centro della difesa Caleta-Car con Leysen
- A centrocampo ballottaggio Thorstvedt/Bakola
- In attacco il dubbio per Aquilani è tra Bowie e Sebastiano Esposito