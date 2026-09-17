Il quinto turno di Serie A della stagione si apre venerdì 18 e si chiude domenica 20 settembre. Su Sky e in streaming su NOW Monza-Sassuolo, Venezia-Lazio e Juventus-Atalanta. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il quinto turno di Serie A della stagione si gioca tra venerdì 18 e domenica 20 settembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Monza-Sassuolo, Venezia-Lazio e Juventus-Atalanta. La giornata di Serie A si apre venerdì alle 20.45 con Monza-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono quattro gli appuntamenti del sabato con alle 15.00 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, mentre alle 18.00 è il momento di Roma-Inter. Alle 20.45 Venezia-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica inizia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli. Alle 15.00 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa. Alle 18.00 scendono in campo Juventus e Atalanta, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Chiude la giorata di campionato Milan-Lecce.