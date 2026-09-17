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Serie A, la presentazione della 5^ giornata: orari, arbitri e squalificati

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Il quinto turno di Serie A della stagione si apre venerdì 18 e si chiude domenica 20 settembre. Su Sky e in streaming su NOW Monza-Sassuolo, Venezia-Lazio e Juventus-Atalanta. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

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Il quinto turno di Serie A della stagione si gioca tra venerdì 18 e domenica 20 settembre. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Monza-Sassuolo, Venezia-Lazio e Juventus-Atalanta. La giornata di Serie A si apre venerdì alle 20.45 con Monza-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono quattro gli appuntamenti del sabato con alle 15.00 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, mentre alle 18.00 è il momento di Roma-Inter. Alle 20.45 Venezia-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica inizia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli. Alle 15.00 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa. Alle 18.00 scendono in campo Juventus e Atalanta, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Chiude la giorata di campionato Milan-Lecce

Serie A, la programmazione della 5^ giornata

Venerdì 18 settembre

  • ore 20.45: Monza-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Perenzoni]

Sabato 19 settembre

  • ore 15.00: Bologna-Torino su DAZN 1 – [Guida]
  • ore 15.00: Udinese-Cagliari su DAZN 2 – [Manganiello]
  • ore 18.00: Roma-Inter su DAZN 1 – [Massa]
  • ore 20.45: Venezia-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Sozza]

Domenica 20 settembre

  • ore 12.30: Fiorentina-Napoli su DAZN 1 – [Doveri]
  • ore 15.00: Frosinone-Como su DAZN 1 – [Chiffi]
  • ore 15.00: Parma-Como su DAZN 2 – [Mariani]
  • ore 18.00: Juventus-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Zufferli]
  • ore 20.45: Milan-Lecce su DAZN 1 – [La Penna] 

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 5^ giornata

Un giocatore squalificato per la 5^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.

  • Vasquez (Genoa)

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