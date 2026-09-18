Sabato 26 ad Ancona, nel segno di Baresi e Protti

Si chiama "Operazione Nostalgia" e ha una doppia finalità: tornare ad ammirare in campo alcune leggende del passato del calcio e fare del bene agli altri. L'evento in programma ad Ancona sabato 26 settembre sarà dunque l’occasione per rivedere campioni tra i pali come Buffon e Dida; i "nostri" Costacurta e Di Canio, ma anche Ganz, Aldair, Di Natale, Toni e tanti altri protagonisti della serie A. L’appuntamento è per le 19 allo stadio Del Conero: non mancherà il giusto omaggio a due campioni rimasti nel cuore di tutti gli appassionati: Franco Baresi e Igor Protti. Per l’occasione tutti i calciatori presenti all’evento indosseranno, durante il riscaldamento, una maglia commemorativa con nome e numero dei due campioni recentemente scomparsi. Al termine della partita, quelle stesse maglie verranno messe all’asta, ciascuna con una patch firmata dal giocatore che l’ha indossata. I fondi raccolti saranno devoluti alla Fondazione Ospedale Salesi ETS e contribuiranno all’acquisto di un neuronavigatore per la neurochirurgia pediatrica oncologica del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (Ancona): tecnologia avanzata che guida il chirurgo con precisione millimetrica durante gli interventi, aiutando a proteggere i tessuti sani e le aree più delicate del cervello. Un supporto fondamentale per rendere ancora più sicuri gli interventi sui piccoli pazienti. Le maglie saranno battute all’asta in esclusiva su Memorabid, casa d’aste italiana specializzata in memorabilia.