Il documentario racconta il legame eterno tra una leggenda della Roma e la sua città. Un viaggio tra Italia e Brasile alla scoperta dell'uomo dietro il campione. "Aldair. Cuore Giallorosso": la storia di Aldair, simbolo di appartenenza, passione e memoria giallorossa. In prima visione il venerdì 18 settembre alle 21.15 su Sky Documentaries, alle 23.00 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Non solo la storia di uno dei più grandi difensori della storia del calcio, ma il racconto di un legame profondo e irripetibile tra un uomo, una squadra e una città. " Aldair. Cuore Giallorosso", diretto da Simone Godano , in prima visione il 18 settembre alle 21.15 su Sky Documentaries, alle 23.00 su Sky Sport Uno in streaming solo su NOW e disponibile on demand, ripercorre la straordinaria vicenda umana e sportiva di Aldair, tra i giocatori più amati dalla tifoseria romanista.

Dalle spiagge di Rio ai luoghi simbolo di Roma

Il documentario prende avvio il 30 novembre 2025 allo Stadio Olimpico di Roma, durante le celebrazioni per il sessantesimo compleanno di Aldair prima della sfida Roma-Napoli. Un momento carico di emozione che diventa il punto di partenza di un racconto intimo e coinvolgente, capace di andare oltre il calcio per esplorare temi universali come l'appartenenza, l'identità e la memoria. A guidare la narrazione è lo scrittore Sandro Bonvissuto, tifoso romanista e voce autentica della città, che intraprende un viaggio tra Italia e Brasile alla ricerca delle radici e della vera essenza dell'uomo che ha conquistato il cuore del popolo giallorosso. Dalle spiagge di Rio de Janeiro ai luoghi simbolo della Città Eterna, il film ricostruisce il percorso umano e professionale di un campione silenzioso, lontano dai riflettori, ma capace di lasciare un segno indelebile nella storia della Roma. La voce narrante è affidata a Claudio Amendola, che restituisce con sensibilità e passione il ritratto di una figura unica nel panorama calcistico internazionale. La straordinaria carriera di Aldair, che ha indossato la maglia della Roma per tredici stagioni, dal 1990 al 2003, viene ripercorsa attraverso immagini d'archivio, materiali inediti e testimonianze esclusive di protagonisti del calcio, dirigenti, giornalisti e personalità legate alla storia del club giallorosso tra cui Carlo Verdone, Totti, Giuseppe Giannini e Zico. Un mosaico di ricordi e racconti che restituisce la dimensione sportiva e umana di un campione diventato simbolo di un'intera comunità.

ALDAIR. CUORE GIALLOROSSO è una produzione Grøenlandia, Sky Italia, Inhouse e Duende Film, in collaborazione con Rai Cinema, AS Roma e Radio Rock.