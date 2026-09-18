Svilar: "Inter squadra più forte del campionato. Scudetto? Dobbiamo avere equilibrio"

Il portiere della Roma al 'Corriere della Sera' alla vigilia del big match di campionato: "Inter sempre al top negli ultimi anni. Scudetto? In questa città fai due o tre partite buone e vieni esaltato, poi perdi ed è il dramma". Sull'aspetto personale e mentale: "Da portiere resto spesso da solo e penso sempre negativo, mi aiuta un mental coach. Trasformo la negatività in positività"

Roma-Inter si gioca sabato alle 18 ed è già un match d'alta classifica. Dodici punti a testa, solo vittorie, per entrambe. Ma Mile Svilar non parla di scudetto, resta concentrato, lucido come dev'essere un portiere tra i pali: "È una grande partita che non vediamo l'ora di giocare — ha spiegato al Corriere della Sera — per misurarci contro la squadra più forte del campionato, quella che negli ultimi anni è stata al top", ma guai a parlare di scudetto. Troppo presto: "Mi viene da sorridere, in questa città fai due o tre partite buone e vieni esaltato, poi perdi ed è il dramma. Dobbiamo essere equilibrati, stabili, certo da dove veniamo e sappiamo dove vogliamo andare".

Pensieri negativi e positivi

Svilar aggiunge: "Siamo solo a settembre, neanche l'anno scorso siamo partiti certi di arrivare terzi, però dopo un po' di partite abbiamo capito che la qualificazione Champions era possibile". Tra singoli e curiosità (Casillas l'idolo, i colleghi più ammirati sono Maignan e Carnesecchi), Svilar tocca anche il tema della preparazione mentale: "Quando sei in una squadra dominante come la Roma passi molto tempo con te stesso. Lì penso molto e penso negativo. Un portiere deve sempre ipotizzare lo scenario peggiore, ma il rischio è che i pensieri negativi ti travolgano. Nel giorno della partita faccio una seduta con il mio mental coach. Visualizzazione, respirazione. Mi aiutano a trasformare i pensieri negativi in positivi, o quantomeno neutrali". Infine, tema futuro e avversari: "Mercato? Mai parlato con nessuno, non sono uno che firma un rinnovo fino al 2030 e l'anno dopo rinnega la scelta fatta. Inter? Lautaro, difficilissimo da decifrare, Thuram è rapidissimo, ma il più difficile da affrontare resta Malen". Per sua fortuna solo in allenamento,