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Probabili formazioni Serie A della 5^ giornata: ultime news dai campi

Serie A

Introduzione

Giornata da circoletto rosso: le due capoclassifica si scontrano all'Olimpico ed entrambi gli allenatori devono risolvere qualche ballottaggio. Non c'è però solamente Roma-Inter: l'ultima giornata di Serie A ha visto qualche big uscire dal campo delusa. E poi c'è da scoprire il nuovo Bologna di Palladino: il passaggio a tre sarà immediato? Siamo in prossimità della prima, lunga, sosta per le nazionali e qualcuno potrebbe rimandare qualche modifica al proprio assetto per lavorarci durante la pausa

C'è però da soddisfare tifosi e fantallenatori che hanno già i primi quesiti di giornata: tra ballottaggi da risolvere, soprese di formazione e rotazioni, c'è un bel po' da raccontare. Il team degli inviati di Sky Sport è sempre al lavoro e le prime, importanti, indicazioni sono già scritte nero su bianco. Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sulle probabili formazioni della 5^ giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI 5^ GIORNATA: I 'CAMPETTI'

Quello che devi sapere

MONZA-SASSUOLO, venerdì ore 20:45

Monza

  • Un paio di cambi in vista per Juric che venerdì potrebbe schierare il terzo portiere diverso nelle prime 5 giornate: dopo Pizzignacco e Thiam, è la volta di Tornqvist
  • Mangas è recuperato: al momento nulla porta a pensare che l'esterno sia in ballottaggio con Bakoune. In difesa confermata la linea Kouadio, Lucchesi, Carboni
  • Davanti c'è tanta concorrenza: Zeballos è reduce dal primo gol ma potrebbe nuovamente partire dalla panchina. Colpani è a rischio panchina mentre su Varela titolare paiono esserci pochi dubbi


Sassuolo

  • Cambio forzato nella difesa neroverde: Idzes infatti è fuori gioco a causa di una lesione al quadricipite che lo terrà ai box almeno fino a metà ottobre
  • Caleta-Car pare in vantaggio su Odenthal per affiancare Leysen. 
  • Davanti Seba Esposito ha vinto il ballottaggio con Bowie. Confermati Berardi e Laurientè
  • Altri ballottaggi da risolvere in mediana: Aquilani potrebbe schierare nuovamente i tre titolari visti contro la Juventus ma Adzic e Bakola spingono. Possibile che il match winner contro la Juventus possa far scivolare Lipani in panchina


Probabili formazioni


MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pessina, Ciurria, Ziolkovski


SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Berardi, Esposito, Laurienté

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Walukiewicz, Koné, Boloca, Pieragnolo, Candé, Volpato, Idzes

1/10

BOLOGNA-TORINO, sabato ore 15

Bologna

  • E' la squadra più "seguita" del weekend dato il cambio di allenatore: Palladino ha quasi sempre giocato con la difesa a 3 e fin da subito potrebbe virare sul suo sistema preferito
  • Helland e Vitik, in questa chiave, sono una risorsa: Holm e Miranda giocherebbero più avanzati. Intanto sono tornati in gruppo Zortea, Orsolini ed El Azzouzi
  • In caso di 3-4-2-1 il sacrificabile là davanti sarebbe Odgaard. Piccoli sarà il terminale d'attacco visto che Dovbyk è reduce da un problema. In mediana Pobega se la gioca con Moro


Torino

  • Adams è l'unico indisponibile (lesione all'adduttore)nella rosa di Abate che affiderà le chiavi dell'attacco a Vlasic e Simeone
  • In difesa non è ancora tempo per una maglia da titolare da parte di Ricardo Rodriguez. Sulle corsie esterne agiranno Fortini e Cacciamani
  • In mediana cercano posto Casadei (con relativo passaggio al 3-4-2-1) e Braganca che potrebbe prendere il posto a Gineitis. Pacchetto mediano completato da Fitz-Jime Mandragora


Probabili formazioni


BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate, Holm, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Vlasic, Simeone

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Adams

2/10
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UDINESE-CAGLIARI, sabato ore 15

Udinese

  • Rientro in gruppo per Zaniolo e Zanoli. La domanda ovviamente riguarda il primo: sarà titolare? Nessuno vuole rischiare ricadute. E' 50-50 con Unai Gomez per una maglia dal primo minuto
  • Difesa ancora priva di Solet. Nonostante la cinquina presa settimana scorsa dall'Inter, nulla dovrebbe cambiare nel terzetto arretrato
  • In mezzo al campo ci sarà ancora Miller quale vice Piotrowski al fianco di Karlstrom. Attaco affidato a Davis


Cagliari

  • Pisacane su Maldini, dopo l'incidente e la patente ritirata: "Si è allenato bene, concentrato sul lavoro". Dovrebbe confermarlo dal 1' (in caso contrario pronto Fadera)
  • Prosegue il lavoro personalizzato per Massolin e Nzola che devono ritrovare la condizione. L'attaccante dovrà quindi rimandare ancora il proprio esordio con il Cagliari
  • Zé Pedro, dopo il pestone preso alla mano, ha lavorato con una fasciatura e non paiono esserci problemi di titolarità. Sugawara è l'eventuale alternativa. 
  • La rete di settimana scorsa ha tolto eventuali dubbi a Pisacane che anche a Udine affiderà le chiavi dell'attacco a Mendy con Kevin Carlos pronto all'occorrenza. Maldini e Adopo agiranno alle spalle dell'attaccante senegalese


Probabili formazioni

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Palma, Arizala, Piotrovski, Solet

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Rodriguez, Deiola, Obert; Fazzini, Winks, Romano; Maldini, Adopo; Mendy

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Idrissi, Trepy, Felici, Nzola

3/10

ROMA-INTER, sabato ore 18

Roma
 

  • Tutta la rosa è a disposizione di Gasperini. Il tecnico ritrova (al 100%) sia Koné che Ndicka che però si gioca una maglia con l'argentino Balerdi
  • Sulle corsie esterne pronti Lulli e Wesley che aveva riposato contro il Torino. 
  • Inutile dire chi sarà il terminale di riferimento: più interessante scoprire quale trequartista rimarrà fuori dall'XI titolare. Al momento Gasperini pare voler puntare su Dybala e Soulé


Inter

  • Martinez è fresco di convocazione con la Spagna, dovrebbe essere confermato titolare fra i pali
  • Assenti certi per infortunio sia Stones che Calhanoglu
  • I ballottaggi: a destra Diouf è insidiato da Luis Henrique e la decisione non è ancora stata presa in maniera definitiva; Jones-Sucic, col primo in vantaggio, è l'ultimo punto di domanda su una formazione che avrà Zielinski regista, Dimarco che torna a sinistra e la Thu-La in attacco


Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

INTER (3-5-2): J.Martinez.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Stones, Calhanoglu

4/10
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VENEZIA-LAZIO, sabato ore 20:45

Venezia

  • Assenza non da poco quella del centrocampo di Stroppa. Lo stop di Busio è piuttosto serio: il capitano dovrebbe tornare a novembre. Pronto Helgason
  • Haps balla tra difesa e corsia esterna. Tutto chiaramente dipende dal possibile impiego di Juan Jesus come braccetto sinistro. Basic lotta per esserci e potrebbe anche riconquistare subito la titolarità, a patto di dare le giuste garanzie
  • Hainault e Correia (con Haps in difesa) agiranno rispettivamente su corsia destra e sinistra. Davanti il tandem sarà formato da Yeboah e Adams


Lazio

  • Gattuso recupera qualche pezzo, anche se in questo senso la rifinitura sarà fondamentale per capire minutaggio ed effettiva disponibilità: parliamo nello specifico di Doekhi e Cataldi
  • Anche Dele-Bashiru viaggia verso una possibile convocazione ma Taylor e Frattesi restano saldi ai lati di Belhayane
  • Davanti attenzione a possibili rotazioni: i marcatori della sfida contro il Milan potrebbero accomodarsi in panchina: Il ballottaggio "vero" è tra Noslin e Pinamoneti


Probabili formazioni


VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Perez, Helgason, Basic, Correia; Yeboah, Adams

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sverko, Adorante, Franjic, Bella-Kotchap, Dagasso, Busio

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marusic, Rovella

5/10

FIORENTINA-NAPOLI, domenica ore 12:30

Fiorentina

  • Squadra che vince quanto si cambia? La rete di Pellegrino potrebbe cambiare l'equilibrio d'attacco con l'ex Parma che è avanti nel ballottaggio con Beto
  • Difesa con Dragusin recuperabile: filtra ottimismo dal quartier generale viola ma per togliere Pongracic dai titolari servirà decisiva la rifinitura
  • A sinistra altro duello per una maglia dall'inizio: Valdepenas è più terzino di spinta mentre Viery garantisce maggior equilibrio difensivo


Napoli

  • L'assist fornito per la rete della vittoria contro il Bologna piazza Favasuli tra i papabili anche se difficilmente Allegri toglierà Politano dalla formazione di partenza
  • In difesa ritroveremo Rrahmani e Marin ma attenzione perché a sinistra potrebbe toccare ad Olivera. In attacco un ballottaggio vivo è quello tra Lang e Neres
  • Per qual che riguarda De Bruyne, al momento va messo nella formazione iniziale del Napoli. Un 4-2-3-1 con Lobotka e Gilmour davanti alla difesa


Probabili formazioni


FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Jimenez, Pongracic, Ranieri, Valde; Fagioli; Mastantuono, Ndour, Atta, Njie; Pellegrino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Parisi

NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Buongiorno, Marianucci, Giovane, McTominay, A.Santos, Meret

 

6/10
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FROSINONE-COMO, domenica ore 15

Frosinone

  • Un paio di ballottaggi per quel che riguarda l'XI di Alvini che potrebbe confermare in blocco la formazione vista contro il Genoa: non sarebbe una sorpresa
  • Monterisi pare lontano dal poter tornare titolare. Il capitano prova a vincere il testa a testa con Cittadini ma quest'ultimo resta in vantaggio
  • Fini, partito dalla panchina nell'ultimo turno, potrebbe ritrovarsi nella formazione iniziale: da quella parte garantisce più equilibrio nelle due fasi rispetto a Ghedjemis


Como

  • Tante possibilità per Fabregas in tutti i reparti. Dopo la prima di Sanchez, Butez dovrebbe tornare tra i pali. Kaiki, nonostante il gol contro il Parma, non è sicuro del posto
  • In difesa pronto al rientro Chalobah. In mediana il buon Cesc potrebbe rispolverare Milla dal primo minuto. Davanti Douvikas spera di vincere il ballottaggio con Kean
  • Capitolo trequartisti: il Frosinone ha dimostrato di essere un avversario tosto e quindi è probabile che il Como metta tutti e tre i propri gioielli senza alcun turnover programmato


Probabili formazioni


FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Grillitsch

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Addai

7/10

PARMA-GENOA, domenica ore 15

Parma

  • Cuesta potrebbe continuare con il 3-4-2-1 oppure mettersi esattamente as specchio togliendo un trequartista e inserendo Sierro 
  • Lo spagnolo, che era titolare contro il Como, potrebbe però scivolare in panchina visto il recupero di Bernabé in mezzo al campo
  • In difesa Troilo resta favorito; Britschgi e Valeri agiranno sulle corsie eterne mentre il trio Touré-Lontani-Romero pare il più papabile


Genoa

  • C'è da cambiare in difesa. Obbligatoriamente: De Rossi infatti è privo dello squalificato Vasquez. Il capitano rossoblù sarà rimpiazzato, con tutta probabilità, da Otoa
  • Nessun altro cambio in vista per quel che riguarda la difesa: Ostigard infatti pare recuperato dal problema di gastroenterite accusato in settimana
  • Chi non sta al meglio è Amorim che quindi non rientra tra i papabili in mezzo al campo. Pronta una nuova staffetta Vitinha-Osmajic con il primo che spera di ritrovare la titolarità perduta


Probabili formazioni


PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Touré: Lontani; Romero

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nicolussi Caviglia

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Sow, Ellertsson; Osmajic, Colombo

Squalificati: Vasquez

Indisponibili: Venturino, Havel

8/10
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JUVENTUS-ATALANTA, domenica ore 18

Juventus
 

  • Dopo averla vista in Coppa, Spalletti potrebbe riproporre anche in campionato la difesa a tre, con Bremer che torna dal 1' al centro della linea
  • McKennie molto positivo in coppa come esterno sinistro di centrocampo. Possibile conferma dal 1' anche per Pepe Sarr, dopo la buona prova contro il NEC
  • Woltemade ha trovato il primo gol in bianconero, ma contro l'Atalanta il favorito resta Kolo Muani


Atalanta
 

  • Sarri ritrova il proprio faro di centrocampo. Gaetano infatti torna dopo il turno di squalifica. In mediana dovrebbe essere Pasalic a scivolare in panchina
  • Dietro si va verso una linea a 4 che vedrà Bellanova a destra e Kolasinac sul versante opposto. Il bosniaco resta infatti in vantaggio su Bernasconi
  • De Ketelaere è il più sicuro là davanti. Sarri non pensa di cambiare la punta centrale ma la concorrenza di Krstovic è viva. A sinistra Rowe è in pole su Raspadori


Probabili formazioni


JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani; 

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Yildiz, Ekhator, Cabal, Thuram, Locatelli, Boga, Cambiaso

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Kessié, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hien, Sulemana

9/10

MILAN-LECCE, domenica ore 20:45

Milan

  • Rossoneri che devono ripartire dopo tre gare senza vittoria, tra campionato e Coppa. Modric ha riposato e va verso la titolarità contro il Lecce
  • Dietro attenzione a Gabbia che insidia De Winter. Moreira, dopo la doppietta contro la Lazio, è favoritissimo sulla sinistra. Dall'altra parte chance per Saelemaekers dopo il buon impatto contro il Benfica
  • Capitolo trequartisti: qui la scelta è ampia visto che Rabiot può giocare sia in mediana che alle spalle di Goncalo Ramos. Il francese dovrebbe essere uno dei due supporti della punta. Suo compagno di reparto? Pulisic: l'americano è favorito su Cissé


Lecce

  • Ballottaggio apertissimo in difesa viste le ultime scelte fatte da Di Francesco. Tre elementi non sono in discussione ma il compagno di Thiago Gabriel è da decidere. Siebert può vincere nuovamente il testa a testa con Gaspar
  • In mediana Ngom dovrebbe nuovamente partire dalla panchina ed essere un subentro "quasi sicuro". Gandelman, sparito dai radar, e Berisha non sono al meglio
  • Davanti c'è tanto da decidere. N'Dri è a rischio titolarità: sostituito all'intervallo contro il Monza, potrebbe lasciare il posto a Pierotti. Paco Esteban sarebbe una super sorpresa di formazione


Probabili formazioni

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Musah, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Maleh, Ilic, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Monteiro

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Geubbels

10/10
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