Introduzione
Giornata da circoletto rosso: le due capoclassifica si scontrano all'Olimpico ed entrambi gli allenatori devono risolvere qualche ballottaggio. Non c'è però solamente Roma-Inter: l'ultima giornata di Serie A ha visto qualche big uscire dal campo delusa. E poi c'è da scoprire il nuovo Bologna di Palladino: il passaggio a tre sarà immediato? Siamo in prossimità della prima, lunga, sosta per le nazionali e qualcuno potrebbe rimandare qualche modifica al proprio assetto per lavorarci durante la pausa
C'è però da soddisfare tifosi e fantallenatori che hanno già i primi quesiti di giornata: tra ballottaggi da risolvere, soprese di formazione e rotazioni, c'è un bel po' da raccontare. Il team degli inviati di Sky Sport è sempre al lavoro e le prime, importanti, indicazioni sono già scritte nero su bianco. Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sulle probabili formazioni della 5^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 5^ GIORNATA: I 'CAMPETTI'
Quello che devi sapere
MONZA-SASSUOLO, venerdì ore 20:45
Monza
- Un paio di cambi in vista per Juric che venerdì potrebbe schierare il terzo portiere diverso nelle prime 5 giornate: dopo Pizzignacco e Thiam, è la volta di Tornqvist
- Mangas è recuperato: al momento nulla porta a pensare che l'esterno sia in ballottaggio con Bakoune. In difesa confermata la linea Kouadio, Lucchesi, Carboni
- Davanti c'è tanta concorrenza: Zeballos è reduce dal primo gol ma potrebbe nuovamente partire dalla panchina. Colpani è a rischio panchina mentre su Varela titolare paiono esserci pochi dubbi
Sassuolo
- Cambio forzato nella difesa neroverde: Idzes infatti è fuori gioco a causa di una lesione al quadricipite che lo terrà ai box almeno fino a metà ottobre
- Caleta-Car pare in vantaggio su Odenthal per affiancare Leysen.
- Davanti Seba Esposito ha vinto il ballottaggio con Bowie. Confermati Berardi e Laurientè
- Altri ballottaggi da risolvere in mediana: Aquilani potrebbe schierare nuovamente i tre titolari visti contro la Juventus ma Adzic e Bakola spingono. Possibile che il match winner contro la Juventus possa far scivolare Lipani in panchina
Probabili formazioni
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pessina, Ciurria, Ziolkovski
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Adzic; Berardi, Esposito, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Walukiewicz, Koné, Boloca, Pieragnolo, Candé, Volpato, Idzes
BOLOGNA-TORINO, sabato ore 15
Bologna
- E' la squadra più "seguita" del weekend dato il cambio di allenatore: Palladino ha quasi sempre giocato con la difesa a 3 e fin da subito potrebbe virare sul suo sistema preferito
- Helland e Vitik, in questa chiave, sono una risorsa: Holm e Miranda giocherebbero più avanzati. Intanto sono tornati in gruppo Zortea, Orsolini ed El Azzouzi
- In caso di 3-4-2-1 il sacrificabile là davanti sarebbe Odgaard. Piccoli sarà il terminale d'attacco visto che Dovbyk è reduce da un problema. In mediana Pobega se la gioca con Moro
Torino
- Adams è l'unico indisponibile (lesione all'adduttore)nella rosa di Abate che affiderà le chiavi dell'attacco a Vlasic e Simeone
- In difesa non è ancora tempo per una maglia da titolare da parte di Ricardo Rodriguez. Sulle corsie esterne agiranno Fortini e Cacciamani
- In mediana cercano posto Casadei (con relativo passaggio al 3-4-2-1) e Braganca che potrebbe prendere il posto a Gineitis. Pacchetto mediano completato da Fitz-Jime Mandragora
Probabili formazioni
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate, Holm, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Vlasic, Simeone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Adams
UDINESE-CAGLIARI, sabato ore 15
Udinese
- Rientro in gruppo per Zaniolo e Zanoli. La domanda ovviamente riguarda il primo: sarà titolare? Nessuno vuole rischiare ricadute. E' 50-50 con Unai Gomez per una maglia dal primo minuto
- Difesa ancora priva di Solet. Nonostante la cinquina presa settimana scorsa dall'Inter, nulla dovrebbe cambiare nel terzetto arretrato
- In mezzo al campo ci sarà ancora Miller quale vice Piotrowski al fianco di Karlstrom. Attaco affidato a Davis
Cagliari
- Pisacane su Maldini, dopo l'incidente e la patente ritirata: "Si è allenato bene, concentrato sul lavoro". Dovrebbe confermarlo dal 1' (in caso contrario pronto Fadera)
- Prosegue il lavoro personalizzato per Massolin e Nzola che devono ritrovare la condizione. L'attaccante dovrà quindi rimandare ancora il proprio esordio con il Cagliari
- Zé Pedro, dopo il pestone preso alla mano, ha lavorato con una fasciatura e non paiono esserci problemi di titolarità. Sugawara è l'eventuale alternativa.
- La rete di settimana scorsa ha tolto eventuali dubbi a Pisacane che anche a Udine affiderà le chiavi dell'attacco a Mendy con Kevin Carlos pronto all'occorrenza. Maldini e Adopo agiranno alle spalle dell'attaccante senegalese
Probabili formazioni
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Palma, Arizala, Piotrovski, Solet
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Rodriguez, Deiola, Obert; Fazzini, Winks, Romano; Maldini, Adopo; Mendy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Idrissi, Trepy, Felici, Nzola
ROMA-INTER, sabato ore 18
Roma
- Tutta la rosa è a disposizione di Gasperini. Il tecnico ritrova (al 100%) sia Koné che Ndicka che però si gioca una maglia con l'argentino Balerdi
- Sulle corsie esterne pronti Lulli e Wesley che aveva riposato contro il Torino.
- Inutile dire chi sarà il terminale di riferimento: più interessante scoprire quale trequartista rimarrà fuori dall'XI titolare. Al momento Gasperini pare voler puntare su Dybala e Soulé
Inter
- Martinez è fresco di convocazione con la Spagna, dovrebbe essere confermato titolare fra i pali
- Assenti certi per infortunio sia Stones che Calhanoglu
- I ballottaggi: a destra Diouf è insidiato da Luis Henrique e la decisione non è ancora stata presa in maniera definitiva; Jones-Sucic, col primo in vantaggio, è l'ultimo punto di domanda su una formazione che avrà Zielinski regista, Dimarco che torna a sinistra e la Thu-La in attacco
Probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
INTER (3-5-2): J.Martinez.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Stones, Calhanoglu
VENEZIA-LAZIO, sabato ore 20:45
Venezia
- Assenza non da poco quella del centrocampo di Stroppa. Lo stop di Busio è piuttosto serio: il capitano dovrebbe tornare a novembre. Pronto Helgason
- Haps balla tra difesa e corsia esterna. Tutto chiaramente dipende dal possibile impiego di Juan Jesus come braccetto sinistro. Basic lotta per esserci e potrebbe anche riconquistare subito la titolarità, a patto di dare le giuste garanzie
- Hainault e Correia (con Haps in difesa) agiranno rispettivamente su corsia destra e sinistra. Davanti il tandem sarà formato da Yeboah e Adams
Lazio
- Gattuso recupera qualche pezzo, anche se in questo senso la rifinitura sarà fondamentale per capire minutaggio ed effettiva disponibilità: parliamo nello specifico di Doekhi e Cataldi
- Anche Dele-Bashiru viaggia verso una possibile convocazione ma Taylor e Frattesi restano saldi ai lati di Belhayane
- Davanti attenzione a possibili rotazioni: i marcatori della sfida contro il Milan potrebbero accomodarsi in panchina: Il ballottaggio "vero" è tra Noslin e Pinamoneti
Probabili formazioni
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Perez, Helgason, Basic, Correia; Yeboah, Adams
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Sverko, Adorante, Franjic, Bella-Kotchap, Dagasso, Busio
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Marusic, Rovella
FIORENTINA-NAPOLI, domenica ore 12:30
Fiorentina
- Squadra che vince quanto si cambia? La rete di Pellegrino potrebbe cambiare l'equilibrio d'attacco con l'ex Parma che è avanti nel ballottaggio con Beto
- Difesa con Dragusin recuperabile: filtra ottimismo dal quartier generale viola ma per togliere Pongracic dai titolari servirà decisiva la rifinitura
- A sinistra altro duello per una maglia dall'inizio: Valdepenas è più terzino di spinta mentre Viery garantisce maggior equilibrio difensivo
Napoli
- L'assist fornito per la rete della vittoria contro il Bologna piazza Favasuli tra i papabili anche se difficilmente Allegri toglierà Politano dalla formazione di partenza
- In difesa ritroveremo Rrahmani e Marin ma attenzione perché a sinistra potrebbe toccare ad Olivera. In attacco un ballottaggio vivo è quello tra Lang e Neres
- Per qual che riguarda De Bruyne, al momento va messo nella formazione iniziale del Napoli. Un 4-2-3-1 con Lobotka e Gilmour davanti alla difesa
Probabili formazioni
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Jimenez, Pongracic, Ranieri, Valde; Fagioli; Mastantuono, Ndour, Atta, Njie; Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Parisi
NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Buongiorno, Marianucci, Giovane, McTominay, A.Santos, Meret
FROSINONE-COMO, domenica ore 15
Frosinone
- Un paio di ballottaggi per quel che riguarda l'XI di Alvini che potrebbe confermare in blocco la formazione vista contro il Genoa: non sarebbe una sorpresa
- Monterisi pare lontano dal poter tornare titolare. Il capitano prova a vincere il testa a testa con Cittadini ma quest'ultimo resta in vantaggio
- Fini, partito dalla panchina nell'ultimo turno, potrebbe ritrovarsi nella formazione iniziale: da quella parte garantisce più equilibrio nelle due fasi rispetto a Ghedjemis
Como
- Tante possibilità per Fabregas in tutti i reparti. Dopo la prima di Sanchez, Butez dovrebbe tornare tra i pali. Kaiki, nonostante il gol contro il Parma, non è sicuro del posto
- In difesa pronto al rientro Chalobah. In mediana il buon Cesc potrebbe rispolverare Milla dal primo minuto. Davanti Douvikas spera di vincere il ballottaggio con Kean
- Capitolo trequartisti: il Frosinone ha dimostrato di essere un avversario tosto e quindi è probabile che il Como metta tutti e tre i propri gioielli senza alcun turnover programmato
Probabili formazioni
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Grillitsch
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Addai
PARMA-GENOA, domenica ore 15
Parma
- Cuesta potrebbe continuare con il 3-4-2-1 oppure mettersi esattamente as specchio togliendo un trequartista e inserendo Sierro
- Lo spagnolo, che era titolare contro il Como, potrebbe però scivolare in panchina visto il recupero di Bernabé in mezzo al campo
- In difesa Troilo resta favorito; Britschgi e Valeri agiranno sulle corsie eterne mentre il trio Touré-Lontani-Romero pare il più papabile
Genoa
- C'è da cambiare in difesa. Obbligatoriamente: De Rossi infatti è privo dello squalificato Vasquez. Il capitano rossoblù sarà rimpiazzato, con tutta probabilità, da Otoa
- Nessun altro cambio in vista per quel che riguarda la difesa: Ostigard infatti pare recuperato dal problema di gastroenterite accusato in settimana
- Chi non sta al meglio è Amorim che quindi non rientra tra i papabili in mezzo al campo. Pronta una nuova staffetta Vitinha-Osmajic con il primo che spera di ritrovare la titolarità perduta
Probabili formazioni
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Touré: Lontani; Romero
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Nicolussi Caviglia
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Sow, Ellertsson; Osmajic, Colombo
Squalificati: Vasquez
Indisponibili: Venturino, Havel
JUVENTUS-ATALANTA, domenica ore 18
Juventus
- Dopo averla vista in Coppa, Spalletti potrebbe riproporre anche in campionato la difesa a tre, con Bremer che torna dal 1' al centro della linea
- McKennie molto positivo in coppa come esterno sinistro di centrocampo. Possibile conferma dal 1' anche per Pepe Sarr, dopo la buona prova contro il NEC
- Woltemade ha trovato il primo gol in bianconero, ma contro l'Atalanta il favorito resta Kolo Muani.
Atalanta
- Sarri ritrova il proprio faro di centrocampo. Gaetano infatti torna dopo il turno di squalifica. In mediana dovrebbe essere Pasalic a scivolare in panchina
- Dietro si va verso una linea a 4 che vedrà Bellanova a destra e Kolasinac sul versante opposto. Il bosniaco resta infatti in vantaggio su Bernasconi
- De Ketelaere è il più sicuro là davanti. Sarri non pensa di cambiare la punta centrale ma la concorrenza di Krstovic è viva. A sinistra Rowe è in pole su Raspadori
Probabili formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani;
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Yildiz, Ekhator, Cabal, Thuram, Locatelli, Boga, Cambiaso
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Kessié, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Hien, Sulemana
MILAN-LECCE, domenica ore 20:45
Milan
- Rossoneri che devono ripartire dopo tre gare senza vittoria, tra campionato e Coppa. Modric ha riposato e va verso la titolarità contro il Lecce
- Dietro attenzione a Gabbia che insidia De Winter. Moreira, dopo la doppietta contro la Lazio, è favoritissimo sulla sinistra. Dall'altra parte chance per Saelemaekers dopo il buon impatto contro il Benfica
- Capitolo trequartisti: qui la scelta è ampia visto che Rabiot può giocare sia in mediana che alle spalle di Goncalo Ramos. Il francese dovrebbe essere uno dei due supporti della punta. Suo compagno di reparto? Pulisic: l'americano è favorito su Cissé
Lecce
- Ballottaggio apertissimo in difesa viste le ultime scelte fatte da Di Francesco. Tre elementi non sono in discussione ma il compagno di Thiago Gabriel è da decidere. Siebert può vincere nuovamente il testa a testa con Gaspar
- In mediana Ngom dovrebbe nuovamente partire dalla panchina ed essere un subentro "quasi sicuro". Gandelman, sparito dai radar, e Berisha non sono al meglio
- Davanti c'è tanto da decidere. N'Dri è a rischio titolarità: sostituito all'intervallo contro il Monza, potrebbe lasciare il posto a Pierotti. Paco Esteban sarebbe una super sorpresa di formazione
Probabili formazioni
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Musah, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Maleh, Ilic, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Monteiro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Geubbels