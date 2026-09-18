Introduzione

Giornata da circoletto rosso: le due capoclassifica si scontrano all'Olimpico ed entrambi gli allenatori devono risolvere qualche ballottaggio. Non c'è però solamente Roma-Inter: l'ultima giornata di Serie A ha visto qualche big uscire dal campo delusa. E poi c'è da scoprire il nuovo Bologna di Palladino: il passaggio a tre sarà immediato? Siamo in prossimità della prima, lunga, sosta per le nazionali e qualcuno potrebbe rimandare qualche modifica al proprio assetto per lavorarci durante la pausa



C'è però da soddisfare tifosi e fantallenatori che hanno già i primi quesiti di giornata: tra ballottaggi da risolvere, soprese di formazione e rotazioni, c'è un bel po' da raccontare. Il team degli inviati di Sky Sport è sempre al lavoro e le prime, importanti, indicazioni sono già scritte nero su bianco. Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sulle probabili formazioni della 5^ giornata di Serie A



PROBABILI FORMAZIONI 5^ GIORNATA: I 'CAMPETTI'