Introduzione

Assenza di rilievo in Champions League. Niente Real Madrid per Federico Dimarco, non convocato da Chivu. Per l'esterno azzurro c'è da curare una lieve distorsione al ginocchio. Nulla di particolarmente preoccupante ma di questi tempi è vietato correre rischi inutili, ragionando nell'ottica della 50 gare annuali.



Continua il periodo no della Juventus quanto ad infortuni gravi. Nell'ultima sfida contro il Milan, Manuel Locatelli ha accusato un problema al ginocchio. Il capitano ha riportato una lesione al menisco. Lo stop è decisamente lungo visto che la decisione presa è quella di sottoporsi ad operazione chirurgica. Il 2026 del centrocampista è già finito. Meno grave la situazione di Boga. Al termine della sfida contro il Milan, l'esterno ivoriano ha sentito dolore. Spalletti è in emergenza piena: in mediana dovrebbe essere chiamato il giovane Owusu.

Dopo McTominay (operato con successo, 2 settimane di riposto), anche Jakub Piotrowski sarà sottoposto a un intervento di ablazione cardiaca per una lieve aritmia cardiaca benigna. Tra coloro che nello scorso turno di campionato sono usciti molto presto, abbiamo avuto anche Bella-Kotchap del Venezia e Oulai della Fiorentina. Sfortunatissimo invece Felici: l'azzurro del Cagliari, entrato a gara in corso, ha subito una torsione innaturale dell'articolazione del ginocchio. Il giocatore ha subito indicato il ginocchio, disperato. Gli accertamenti in programma ci diranno quanto grave sia il suo problema. Il primo espulso di stagione è arrivato a fine partita. Gianluca Gaetano è stato fermato dal Giudice Sportivo per una giornata (con ammenda da 10.000€). Non sarà in panchina invece Domenico Tedesco, fermato per due turni (con ammenda da 5.000€) per "espressione gravemente irrispettosa dopo aver ricevuto il provvedimento di espulsione"



Questo il quadro, squadra per squadra, su indisponibili, infortunati, recuperabili e squalificati in vista della quarta giornata di Serie A