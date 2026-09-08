Serie A, indisponibili, infortunati e squalificati che salteranno la 4^ giornataindisponibili
Introduzione
Assenza di rilievo in Champions League. Niente Real Madrid per Federico Dimarco, non convocato da Chivu. Per l'esterno azzurro c'è da curare una lieve distorsione al ginocchio. Nulla di particolarmente preoccupante ma di questi tempi è vietato correre rischi inutili, ragionando nell'ottica della 50 gare annuali.
Continua il periodo no della Juventus quanto ad infortuni gravi. Nell'ultima sfida contro il Milan, Manuel Locatelli ha accusato un problema al ginocchio. Il capitano ha riportato una lesione al menisco. Lo stop è decisamente lungo visto che la decisione presa è quella di sottoporsi ad operazione chirurgica. Il 2026 del centrocampista è già finito. Meno grave la situazione di Boga. Al termine della sfida contro il Milan, l'esterno ivoriano ha sentito dolore. Spalletti è in emergenza piena: in mediana dovrebbe essere chiamato il giovane Owusu.
Dopo McTominay (operato con successo, 2 settimane di riposto), anche Jakub Piotrowski sarà sottoposto a un intervento di ablazione cardiaca per una lieve aritmia cardiaca benigna. Tra coloro che nello scorso turno di campionato sono usciti molto presto, abbiamo avuto anche Bella-Kotchap del Venezia e Oulai della Fiorentina. Sfortunatissimo invece Felici: l'azzurro del Cagliari, entrato a gara in corso, ha subito una torsione innaturale dell'articolazione del ginocchio. Il giocatore ha subito indicato il ginocchio, disperato. Gli accertamenti in programma ci diranno quanto grave sia il suo problema. Il primo espulso di stagione è arrivato a fine partita. Gianluca Gaetano è stato fermato dal Giudice Sportivo per una giornata (con ammenda da 10.000€). Non sarà in panchina invece Domenico Tedesco, fermato per due turni (con ammenda da 5.000€) per "espressione gravemente irrispettosa dopo aver ricevuto il provvedimento di espulsione"
Questo il quadro, squadra per squadra, su indisponibili, infortunati, recuperabili e squalificati in vista della quarta giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
4^ giornata: Atalanta-Cagliari su Sky Sport
- GAETANO - Squalificato un turno. Salta il Cagliari
- HIEN - Lesione muscolare. Rientro previsto a ottobre
- K.SULEMANA - Lesione collaterale ginocchio. Rientro nella seconda metà di ottobre
BOLOGNA
4^ giornata: Napoli-Bologna su Sky Sport
- TEDESCO (allenatore) - Sqalificato per due giornate. Non sarà in panchina contro il Napoli
- ORSOLINI - Problema al flessore della coscia sinistra. Rientro previsto entro la prima metà di ottobre
- EL AZZOUZI: lesione del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto per fine settembre
- CASALE - Risentimento al flessore. In forte dubbio per la 4^ giornata
CAGLIARI
4^ giornata: Atalanta-Cagliari su Sky Sport
- MINA - Affaticamento al polpaccio. Potrebbe recuperare per la 4^ giornata
- BORRELLI - Risentimento alla coscia. In dubbio per la sfida contro l'Atalanta
- FELICI - Problema al ginocchio. In attesa di accertamenti che stabiliscano i tempi di recupero
- NZOLA - Ritardo di condizione. In dubbio per la sfida contro l'Atalanta
- IDRISSI - Lesione crociato anteriore. Rientro previsto per novembre
- TREPY - Incidente domestico
- KEVIN CARLOS - In permesso per motivi familiri
COMO
4^ giornata: Como-Parma
- ADDAI - Rottura tendine d'Achille. Può tornare dopo la sosta
FIORENTINA
4^ giornata: Venezia-Fiorentina
- OULAI - Problema al retto femorale. Difficile il recupero per la 4^ giornata
- PARISI - Lesione del legamento crociato anteriore. Possibile rientro a fine novembre
FROSINONE
4^ giornata: Genoa-Frosinone
- Nessun indisponibile in vista della quarta giornata. Tutti a disposizione di mister Alvini
GENOA
4^ giornata: Genoa-Frosinone
- VENTURINO - In recupero da operazione al tendine rotuleo. Rientro nella seconda metà di novembre
- TRAORE' - In recupero dal problema all'adduttore. In dubbio per la 4^ giornata
- HAVERL - Risentimento muscolare. Resta in dubbio anche per la sfida contro il Frosinone
INTER
4^ giornata: Inter-Udinese su Sky Sport
- DIMARCO - Lieve distorsione al ginocchio. Ha saltato la sfida contro il Real Madrid. In dubbio per la 4^ giornata
- SPENCE - In recupero dopo il problema accusato post Mondiale. Potrebbe tornare alla 5^ di campionato
JUVENTUS
4^ giornata: Sassuolo-Juventus
- YILDIZ - Operazione al piede. Rientro previsto per inizio dicembre
- LOCATELLI - Operato al menisco esterno. Rientro previsto nel 2027
- BOGA - Problema muscolare. In dubbio per la 4^ giornata
- EKHATOR - Lesione di medio grado al muscolo semitendinoso. Rientro previsto per la prima metà di novembre
- McKENNIE - Affaticamento muscolare. Resta in forte n dubbio per la sfida contro il Sassuolo
- SARR - In recupero da un problema muscolare. In dubbio la convocazione per la 4^ giornata
- THURAM - Operazione al ginocchio. Rientro a inizio 2027
- CABAL - Lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Rientro previsto per ottobre
- CAMBIASO - Leggera distorsione alla caviglia. Dovrebbe rientrare nella seconda metà di settembre
LAZIO
4^ giornata: Lazio-Milan
- PINAMONTI - Botta alla caviglia. Dovrebbe recuperare per la gara contro il Milan
- MARUSIC - Lesione al flessore. Rientro nella prima metà di ottobre
- ROVELLA - Leggera lesione al polpaccio. In forte dubbio per la 4^ giornata
- DELE-BASHIRU - Lesione al retto femorale. Possibile rientro dopo la sosta
- CATALDI - Pubalgia. Salta il Milan
- PELLEGRINI - Fuori dalla lista Serie A
- PATRIC - Fuori dalla lista Serie A
LECCE
4^ giornata: Lecce-Monza
- GEUBBELS - Trauma distorsivo alla caviglia. Dovrebbe saltare anche la sfida contro il Monza
MILAN
4^ giornata: Lazio-Milan
- GABBIA - Problema alla caviglia. Recuperabile per la gara contro la Lazio
- PULISIC - In recupero da edema osseo. Amorim dopo la sfida contro la Juventus ha detto "In questo momento non può giocare". Probabile che l'americano torni in campo dopo la sosta
MONZA
4^ giornata: Lecce-Monza
- VARELA - Problema all'adduttore. Dovrebbe saltare anche il Lecce
- TOURE' - Contusione. Recuperabile per la 4^ giornata
- ZIOLKOWSKI - Fascite plantare. In forte dubbio per la sfida contro il Lecce
- NGONGE - Problema non specificato. In dubbio per la 4^ giornata
- ZEBALLOS - Deve ritrovare condizione e ritmo partita. In dubbio per la 4^ giornata
- CIURRIA - Problema fisico. In dubbio per la 4^ giornata
- PESSINA - Lesione alla rotula. Rientro previsto per novembre
NAPOLI
4^ giornata: Napoli-Bologna su Sky Sport
- MCTOMINAY - Lieve aritmia benigna. Rientro dopo la sosta
- BUONGIORNO - Operato al menisco dopo lesione. Rientro previsto dopo la sosta
- MARIANUCCI - Lesione di alto grado collaterale mediale ginocchio. Rientro nella seconda metà di ottobre
- GIOVANE - Intervento per ernia inguinale: torna dopo al sosta
PARMA
4^ giornata: Como-Parma
- BERNABE' - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 4^ giornata
- DIALLO - Problema fisico non specificato. In dubbio per la trasferta di Como
- NICOLUSSI CAVIGLIA - Perdurare della sindrome pubalgica. Possibile rientro a fine novembre
ROMA
4^ giornata: Torino-Roma
- PELLEGRINI - Problema al retto femorale della coscia destra. Recuperto già contro il Fenerbahce. Sarà a disposizione contro il Torino
SASSUOLO
4^ giornata: Sassuolo-Juventus
- VOLPATO - Problema muscolare. Difficile che torni per la sfida contro la Juventus
- CANDE' - Rottura del crociato. Rientro dopo la sosta
- KONE' - Frattura tibia e perone. Rientro a gennaio 2027
- BOLOCA - Intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro per la pulizia meniscale. In dubbio per la 4^ giornata
- PIERAGNOLO - Intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. In dubbio per la 4^ giornata
- WALUKIEWICZ - Problema muscolare. In forte dubbio per la 4^ giornata
TORINO
4^ giornata: Torino-Roma
- COCO - Problema al ginocchio. Potrebbe essere "solo" una contusione In dubbio per la sfida contro la Roma
- CASADEI - Affaticamento muscolare. In dubbio per la sfida contro la Roma
- ISRAEL - Problema alla spalla. Rientro previsto per fine novembre
UDINESE
4^ giornata: Inter-Udinese su Sky Sport
- PIOTROWSKI - Lieve aritmia benigna. Sarà sottoposto a intervento di ablazione cardiaca
- SOLET - Problema all'adduttore della coscia. In attesa di accertamenti. Dovrebbe essere indisponibile per la sfida contro l'Inter
- ZANIOLO - Lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Dovrebbe tornare in campo entro la prima metà di ottobre
- CHAKVETADZE - Frattura del piede. Possibile convocazione contro l'Inter
- ZANOLI - Periodo riabilitativo dopo intervento al crociato. Rientro dopo la sosta
- PALMA - Lesione muscolare al muscolo adduttore lungo della gamba destra. Rientro previsto a fine settembre
VENEZIA
4^ giornata: Venezia-Fiorentina
- BELLA-KOTCHAP - Problema muscolare. In forte dubbio per la 4^ giornata
- BASIC - Affaticamento fascia plantare. Resta in forte dubbio per la Fiorentina
- SVERKO - Problemi alle anche. Rientro previsto a fine ottobre
- ADORANTE - Operato alla schiena. Rientro previsto a fine ottobre
- FRANJIC - Problema alla spalla. In attesa di capire se sarà intrapresa la strada della gestione conservativa o dell'operazione. Out contro la Fiorentina