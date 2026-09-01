Introduzione

Problemi in casa Bologna: Riccardo Orsolini è stato sostituito per via di un risentimento ai flessori della coscia destra. Ovviamente bisognerà aspettare che il giocatore si sottoponga ad esami strumentali prima di stabilire i tempi di recupero. La seconda giornata di campionato ha mandato altri giocatori chiave nelle varie infermerie. Lazio con gli uomini contati in qualche reparto: l'ultimo ko riguarda Rovella: "Vediamo se è un problema al polpaccio o al tendine" aveva detto Gattuso in conferenza stampa.



Monza in ansia per Gustavo Varela, alle prese con un problema all'adduttore. Il giocatore salta sicuramente l'impegno di Coppa Italia e andrà rivalutato in vista delle prossime gare di campionato. Si allunga la lista di infortunati e acciaccati di Luciano Spalletti. In vista del big match contro la Juventus vanno verificate le condizioni di Cambiaso. La leggera distrorsione alla cavigla non dovrebbe preoccupare più di tanto ma il Milan è dietro l'angolo. Caviglia malmessa anche per quel che riguarda Geubbels del Lecce che è in forte dubbio. Nel riscaldamento della sfida proprio contro la squadra di Eusebio Di Francesco si è bloccato Ndicka: fastidio all'adduttore e monitoraggio continuo in vista della gara contro l'Atalanta



Non ci sono squalificati mentre qualche elemento in ritardo di condizione va verso il recupero. Ecco quindi la situazione squadra per squadra su indisponibili e infortunati in vista della 3^ giornata di Serie A