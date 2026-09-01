Serie A, indisponibili, infortunati e squalificati che salteranno la 3^ giornataindisponibili
Introduzione
Problemi in casa Bologna: Riccardo Orsolini è stato sostituito per via di un risentimento ai flessori della coscia destra. Ovviamente bisognerà aspettare che il giocatore si sottoponga ad esami strumentali prima di stabilire i tempi di recupero. La seconda giornata di campionato ha mandato altri giocatori chiave nelle varie infermerie. Lazio con gli uomini contati in qualche reparto: l'ultimo ko riguarda Rovella: "Vediamo se è un problema al polpaccio o al tendine" aveva detto Gattuso in conferenza stampa.
Monza in ansia per Gustavo Varela, alle prese con un problema all'adduttore. Il giocatore salta sicuramente l'impegno di Coppa Italia e andrà rivalutato in vista delle prossime gare di campionato. Si allunga la lista di infortunati e acciaccati di Luciano Spalletti. In vista del big match contro la Juventus vanno verificate le condizioni di Cambiaso. La leggera distrorsione alla cavigla non dovrebbe preoccupare più di tanto ma il Milan è dietro l'angolo. Caviglia malmessa anche per quel che riguarda Geubbels del Lecce che è in forte dubbio. Nel riscaldamento della sfida proprio contro la squadra di Eusebio Di Francesco si è bloccato Ndicka: fastidio all'adduttore e monitoraggio continuo in vista della gara contro l'Atalanta
Non ci sono squalificati mentre qualche elemento in ritardo di condizione va verso il recupero. Ecco quindi la situazione squadra per squadra su indisponibili e infortunati in vista della 3^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
3^ giornata: Roma-Atalanta su Sky Sport
- HIEN - Lesione muscolare. Rientro previsto a ottobre
- K.SULEMANA - Lesione collaterale ginocchio. Rientro nella seconda metà di ottobre
- KRISTENSEN - Problema alla caviglia. Sta completando il percorso di recupero. In dubbio per la 3^ giornata
BOLOGNA
3^ giornata: Bologna-Sassuolo su Sky Sport
- ORSOLINI - Problema al flessore della coscia sinistra. Out contro il Sassuolo
- EL AZZOUZI: lesione del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto per fine settembre
- CASALE - Risentimento al flessore. In forte dubbio per la 3^ giornata
CAGLIARI
3^ giornata: Cagliari-Lecce
- MINA - Affaticamento al polpaccio. In forte dubbio per la 3^ giornata
- BORRELLI - Risentimento alla coscia. In dubbio per la sfida contro il Lecce
- IDRISSI - Lesione crociato anteriore. Rientro previsto per novembre
- TREPY - Incidente domestico
COMO
3^ giornata: Genoa-Como
- ADDAI - Rottura tendine d'Achille. Può tornare dopo la sosta
FIORENTINA
3^ giornata: Fiorentina-Torino
- PARISI - Lesione del legamento crociato anteriore. Possibile rientro a fine novembre
FROSINONE
3^ giornata: Frosinone-Venezia
- Nessun indisponibile in vista della terza giornata. Tutti a disposizione di mister Alvini
GENOA
3^ giornata: Genoa-Como
- VENTURINO - In recupero da operazione al tendine rotuleo. Rientro nella seconda metà di settembr
INTER
3^ giornata: Inter-Napoli
- Tutti a disposizione di mister Chivu per la terza giornata di campionato
JUVENTUS
3^ giornata: Juventus-Milan
- YILDIZ - Operazione al piede. Rientro previsto per inizio dicembre
- EKHATOR - Lesione di medio grado al muscolo semitendinoso. Rientro previsto per la prima metà di novembre
- McKENNIE - Affaticamento muscolare. In dubbio per la sfida contro il Milan
- THURAM - Ha ancora dolore al ginocchio. Resta in forte dubbio anche per la terza giornata
- CAMBIASO - Leggera distorsione alla caviglia. In dubbio per la 3^ giornata
LAZIO
3^ giornata: Udinese-Lazio su Sky Sport
- MARUSIC - Lesione al flessore. Rientro nella seconda metà di ottobre
- ROVELLA - Problema muscolare. In attesa di esami che diano tempi di recupero più indicativi
- DELE-BASHIRU - Lesione al retto femorale. Possibile rientro dopo la sosta
- PELLEGRINI - Problema muscolare. Difficile il recupero per la sfida contro l'Udinese
- PATRIC - Problema al polpaccio. In attesa di risonanza magnetica
- CATALDI - Pubalgia. Salta sicuramente anche l'Udinese
LECCE
3^ giornata: Cagliari-Lecce
- GEUBBELS - Problema alla caviglia. In attesa di accertamenti. In forte dubbio per la 3^ giornata
MILAN
3^ giornata: Juventus-Milan
- Nessun indisponibile in vista della terza giornata. Amorim al momento ha tutti a disposizione
MONZA
3^ giornata: Parma-Monza
- VARELA - Problema all'adduttore. In attesa di accertamenti. Out sicuramente in Coppa Italia.
- PESSINA - Lesione alla rotula. Rientro previsto per novembre
NAPOLI
3^ giornata: Inter-Napoli
- BUONGIORNO - Operato al menisco dopo lesione. Rientro previsto dopo la sosta
- MARIANUCCI - Lesione di alto grado collaterale mediale ginocchio. Rientro nella seconda metà di ottobre
- BADIASHILE - Nessun problema ma semplice ritardo di condizione. Recuperabile per la gara contro l'Inter
PARMA
3^ giornata: Parma-Monza
- NICOLUSSI CAVIGLIA - Perdurare della sindrome pubalgica. Data di rientro da definire
ROMA
3^ giornata: Roma-Atalanta su Sky Sport
- NDICKA - Problema all'adduttore destro. In attesa di esami. In forte dubbio per la 3^ giornata
- RENSCH - Risentimento al flessore. Recuperabile per la 3^ giornata
- PELLEGRINI - Problema al retto femorale della coscia destra. Indisponibile per la sfida contro l'Atalanta
SASSUOLO
3^ giornata: Bologna-Sassuolo su Sky Sport
- CANDE' - Rottura del crociato. Rientro dopo la sosta
- KONE' - Frattura tibia e perone. Rientro a gennaio 2027
- WALUKIEWICZ - Problema muscolare. In forte dubbio per la 3^ giornata
TORINO
3^ giornata: Fiorentina-Torino
- ISRAEL - Problema alla spalla. Rientro previsto per fine novembre
- CASADEI - Affaticamento muscolare. In dubbio per la sfida contro la Fiorentina
UDINESE
3^ giornata: Udinese-Lazio su Sky Sport
- ZANIOLO - Lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Dovrebbe tornare in campo entro la prima metà di ottobre
- CHAKVETADZE - Frattura del piede. Possibile convocazione contro la Lazio
- ZANOLI - Periodo riabilitativo dopo intervento al crociato. Rientro dopo la sosta
- PALMA - Lesione muscolare al muscolo adduttore lungo della gamba destra. Rientro previsto a fine settembre
VENEZIA
3^ giornata: Frosinone-Venezia
- SVERKO - Problemi alle anche. Rientro previsto a fine ottobre
- ADORANTE - Operato alla schiena. Rientro previsto a fine ottobre
- MORENO - Problema fisico. Recuperabile per la 3^ giornata