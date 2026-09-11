Le probabili formazioni della 4^ giornata

Introduzione
La prima giornata di Champions è alle spalle ma qualche strascico, tra umore e acciaccati, lo avrà sicuramente lasciato. Serve mettersi tutto (di buono e di meno buono) alle spalle perché la Serie A non si ferma. Di questo tempi, nelle altre stagioni, eravamo già arrivati alla sosta ma le cose sono cambiate anche da questo punto di vista. Tra le novità c’è la nuova guida tecnica della Fiorentina con Grosso che ha lasciato la panchina dove ora risiederà Paolo Vanoli. Le big di Champions sono attese da un tour de force non indifferente e bisognerà capire quanto ruoteranno il proprio XI titolare. Anche nella parte medio-bassa della classifica ci sono scontri davvero interessanti che potrebbero dirci tanto sulle ambizioni di lungo periodo.
Tifosi e fantallenatori però sono alla ricerca di notizie “certe” (con tutte le virgolette del caso). E’ tempo quindi di chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team ha occhi aperti e orecchie tese: tra possibili recuperi, situazioni da monitorare attentamente e ballottaggi non ancora risolti, i nostri 007 cercheranno di dirci tutto quello che c’è da spere sulle probabili formazioni della 4^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 4^GIORNATA: I 'CAMPETTI'
Quello che devi sapere
Venezia-Fiorentina, venerdì ore 20:45
Venezia
- Nella lista dei convocati per la sfida contro la Fiorentina non ci sono né Bella-Kotchap né Toma Basic. Stroppa sperava di recuperare il secondo che però è ancora out causa fascite plantare
- In difesa due opzioni per rimpiazzare l'ex centrale del Verona: o Juan Jesus o, più probabilmente, Halhal. Sulle corsie esterne ci sono tanti candidati da Hainaut a Sagrado passano per il solito Haps
- In mezzo tocca di nuovo a Sohm con Busio e Perez a completare il reparto. Davanti Adams più di Rrahmani per affiancare Yeboah. Toni Fernandez parte dalla panchina
Fiorentina
- L'arrivo di Vanoli cambierà drasticamente una Fiorentina ancora a zero punti. Non è detto. Il neo tecnico può continuare con il 4-3-3 o schierare i suoi con un più coperto 4-1-4-1
- In difesa attanzione a Dragusin che può scivolare in panchina con il duo Ranieri-Pongracic pronto dal primo minuto. A destra favorito Dodò
- Fagioli avrà le chiavi del centrocampo (Oulai ha comunque recuperato). Davanti qualche dubbio in più: Beto dovrebbe essere la punta titolare. Il ballottaggio vero è tra Goncalves e Njie
Probabili formazioni
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Halhal, Moreno; Sagrado, Kike Perez, Busio, Sohm, Haps; Yeboah, Adams
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Sverko, Adorante, Franjic, Bella-Kotchap, Basic, Dagasso
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Parisi
Genoa-Frosinone, sabato ore 15:00
Genoa
- Nessuna novità per quel che riguarda difesa e interni di centrocampo: De Rossi si affida ancora a Marcandalli, Ostigars e Vasquez. In mediana Sow avrà ai propri lati Frendrup e Baldanzi
- Sulla corsia sinistra ci sarà con tutta probabilità Ellertsson mentre sull'altro fronte è ballottaggio tra Ehizibue e Sabelli con il primo che potrebbe strappare una maglia dall'inizio
- Il gol iniziale contro il Genoa darà a Osmajic la possibilità di affiancare nuovamente Colombo là davanti con buona pace per Vitinha che sarà probabilmente impiegato a gara in corso
Frosinone
- Ci si aspetta una (quasi) conferma dell'XI titolare che settimana scorsa aveva affrontato e battuto il Venezia. Ci sono però forti candidature che potrebbero cambiare qualche volto
- In difesa Monterisi prova a riconquistarsi una maglia da titolare. Il capitano spera di sopravanzare Cittadini per affiancare Calvani al centro del pacchetto arretrato
- Calò e l'ex Masini paiono inamovibili. Il secondo deve guardarsi dalla voglia di tornare titolare da parte di Cichella. L'unico ballottaggio vivo è quello tra Ghedjemis e Fini
Probabili formazioni
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Colombo, Osmajic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Venturino
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Masini, Calo; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Lazio-Milan, sabato ore 18:00
Lazio
- Uno torna mentre l'altro allunga i tempi di recupero. Per la gara contro il Milan è arruolabile Pinamonti: il problema di settimana scorsa è alle spalle. Per Dele-Bashiru invece ci sarà da aspettare ancora
- In mezzo mancherà anche Rovella e quindi Gattuso conferma Belahyane al centro con Taylor e l'inamovibile Frattesi a completare la cerniera di centrocampo
- Davanti, detto di Pinamonti, c'è da capire come si risolverà il ballottaggio tra Cancellieri e Isaksen. Per Gudmundsson, match-winner settimana scorsa, ci sarà un altro ingresso a gara in corso
Milan
- Erano entrati dalla panchina e avevano cambiato il risultato sul tabellone. Contro la Lazio, Amorim dovrebbe dare spazio dal primo minuto sia a Cissé che a Chukwueze
- A sinistra sempre favorito Estupinian mentre torna a disposizione Matteo Gabbia che però, salvo sorprese, dovrebbe al massimo andare in panchina
- Per Gila allarme rientrato. In mediana Jahari potrebbe dare il cambio a Modric. Rabiot favorito sulla trequarti mentre davanti conferma per Gonçalo Ramos
Probabili formazioni
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Marusic, Dele-Bashiru, Rovella, Cataldi, Patric
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cisse; Goncalo Ramos.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Atalanta-Cagliari, sabato ore 20:45
Atalanta
- Nella difesa nerazzurra c'è concorrenza sulle corsie esterne di difesa: Sarri pare orientato ad optare per Bellanova a destra e Bernasconi sul versante opposto
- In mediana è squalificato Gaetano e quindi va cambiato il perno di centrocampo. Le operazioni verranno dirette da Kessié, al ritorno dal primo minuto, con Pasalic favorito come mezzala
- Davanti sarà Scamacca la punta di riferimento con Krstovic pronto all'ennesima staffetta. Il dubbio resta sulla sinistra. Dopo aver scelto Elmas, Sarri, contro il Cagliari, dovrebbe dare una chance dall'inizio a Rowe
Cagliari
- Buone notizie per Fabio Pisacane che ha potuto inserire Yerry Mina nell'elenco dei convocati. Il colombiano potrebbe subito tornare visto che Rodriguez è alle prese con l'influenza
- In mediana nulla cambia se non l'impossibilità di inserire a gara in corso Mattia Felici che si è rotto nuovamente il legamento crociato. Winks, Romano e Fazzini sono confermati
- Davanti Kevin Carlos è rientrato in Sardegna, Nzola potrebbe non essere ancora in prefetta condizione. Maldini e Adopo dovranno dare supporto nuovamente a Mendy
Probabili formazioni
Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe
Squalificati: Gaetano
Indisponibili: Hien, Sulemana
Cagliari (4-4-2): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano, Fazzini; Maldini, Mendy.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Idrissi, Trepy, Borrelli
Lecce-Monza, domenica ore 15:00
Lecce
- Altra sfida molto delicata per Di Francesco che in queste prime gare ha un bel po' di scontri diretti. Formazione titolare con possibili tre ballottaggi
- In difesa Siebert cerca spazio e potrebbe sopravanzare nella momentanea gerarchia difensiva Gaspar. Danilo Veiga e Gallo i cursori di fascia
- In mezzo ci sono Berisha, Gorter, Maleh e più sullo sfondo Gandelman che sperano in una maglia. Al momento è però Ngom (con Ilic) la soluzione più probabile. Davanti Fatah insidia Monteiro che, attenzione, potrebbe anche fare la punta centrale
Monza
- L'unico dubbio di formazione per quel che riguarda Juric è in attacco: dietro infatti Lucchesi va verso la conferma così come il duo di centrocampo formato da Akinsanmiro e Folorunsho
- Cutrone ha smaltito il problema che lo aveva bloccato settimana scorsa e si candida per ritrovare una maglia dal primo minuto. Varela è ancora più no che sì
- Robinson, fresco del gol segnato a Parma, spera di essere nella distinta degli XI titolari. Colpani, salvo sorprese, sarà del match. A rischio quindi c'è Dany Mota
Probabili Formazioni
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Ilic; Pierotti, Stulic, Fatah
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Geubbels
Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Robinson; Cutrone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pessina, Ciurria, Ziolkovski
Napoli-Bologna, domenica ore 18:00
Napoli
- Infermeria sempre più affollata per quel che riguarda la squadra di Allegri. Dopo Meret, assenza anche in attacco. Napoli privo infatti di Alisson Santos
- A sinistra, risolti i problemi comportamentali, si candida Lang. Politano e Hojlund andranno a completare il pacchetto avanzato
- In mezzo Anguissa non al meglio. Dopo aver saltato la Champions il centrocampista dovrebbe tornare almeno per un posto in panchina. Con Lobotka e Vergara ci sarà quindi Gilmour
Bologna
- Alhassane-Miranda è un ballottaggio vivo in casa Bologna. Nell'ultimo turno aveva giocato il primo ma a Napoli potrebbe tornare titolare Miranda
- Holm resta in vantaggio su Zortea. In mezzo al campo potrebbe invece toccare a Moro. Tedesco (che è squalificato) dovrebbe puntare su di lui con Pobega che scivolerebbe in panchina
- Attacco guidato da Piccoli, con Dovbyk pronto alla solita staffetta che settimana scorsa ha pagato su entrambi i fronti. Orsolini resta ai box
Probabili formazioni
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Lang
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Buongiorno, Marianucci, Giovane, McTominay, A.Santos, Meret
Bologna (4-3-3): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Odgaard, Ferguson, Moro; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi
Squalificati: nessuno
Indisponibili: El Azzouzi, Orsolini
Sassuolo-Juventus, domenica ore 20:45
Sassuolo
- Pochi dubbi per quel che riguarda il quartetto difensivo neroverde: scelte ancora in divenire invece per quel che riguarda le altre zone del campo
- A centrocampo ci sono Adzic, Thorstvedt e Bakola: di questi, solo due avranno una maglia dal primo minuto. Al momento pare Thorstvedt il destinato alla panchina
- In attacco Volpato è finito in infermeria e quindi spazio a capitan Berardi. Ci potrebbe essere però un altro avvicendamento: Esposito è infatti in lotta con Bowie
Juventus
- Spalletti potrebbe recuperare per la lista dei convocati il solo Sarr. Dopo i nuovi stop per Locatelli e Boga, c'è da ridisegnare ancora
- McKennie spera di riuscire ad andare al massimo in panchina ma non è scontato. Difesa guidata dal duo Bremer-Lucumì con Celik a sinistra visto che Cambiaso non recupera
- Al fianco di Douglas Luiz ci sarà Koopmeiners. Per quel che riguarda la punta centrale, tutti gli indizi portano a Kolo Muani. Conceicao, Nico Gonzalez e Alajbegovic è invece il trio di trequartisti
Probabili formazioni
Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Berardi, Bowie, Lauriente.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Walukiewicz, Koné, Boloca, Pieragnolo, Candé, Volpato
Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Yildiz, Ekhator, Cabal, Thuram, Cambiaso, Locatelli, Boga
Como-Parma, lunedi ore 18:30
Como
- Dopo la serata perfetta di Champions, Fabregas e i suoi tornano con i piedi in Serie A e con tante possbili rotazioni. Le scelte contro il Parma ci daranno il termometro futuro della filosofia campionato-coppa dell'allenatore del Como
- Sulle corsie esterne vanno verso la conferma Couto e Valle ma si può cambiare al centro con Kempf che darebbe il cambio a Ramon
- Davanti dovrebbe toccare a Moise Kean dopo la titolarità di Douvikas contro il Lipsia. Verso il riposo ci sono Nico Paz, Da Cunha e Baturina
Parma
- Ci sono un po' di scelte da prendere per quel che riguarda l'XI ant-Como di Cuesta. In difesa Valenti spinge per ritorvare un posto accanto a Delprato e Troilo
- Sierro è una possibile alternativa a centrocampo. A proposito di mediana: va capita l'eventuale disponibilità di un uomo chiave come Bernabé
- Davanti ci sono tre candidati per due maglie. Al momento pare in vantaggio la coppia formata da Romero e Lontani, quest'ultimo reduce dal psuo primo gol in A
Probabili formazioni
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Diao, Caqueret, Rodriguez; Kean
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Addai
Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, D.Carlos, Troilo; Britschgi, Fabbian, Keita, Ordonez, Valeri; Lontani, Romero
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Nicolussi Caviglia, Diallo
Torino-Roma, lunedi ore 18:30
Torino
- In difesa c'è da monitorare la situazione di Coco che proverà a stringere i denti. In pre allarme c'è però Ismajli. Comuzzo e Comert sono confermati
- Le scelte in attacco incideranno sui qualche nome in mediana. Simeone spera di ritrovare una maglia. A scivolare in panchina potrebbe essere Adams così come Gineitis
- In mezzo infatti i sicuri del posto sono Mandragora e Fitz-Jim. Gineitis farebbe il quinto in caso di 3-5-2, il panchinaro con un 3-4-2-1. A destra ballottaggio Fortini-Belghali
Roma
- Gasperini, tifosi e fantallenatori guardano alle condizioni di Manu Koné, uscito per un problema fisico nella prima di Champions. Il giocatore verrà valutato di giorno in giorno
- Si tiene pronto quindi Pisilli ma l'azzurro, visto lo sforzo in Europa, potrebbe non essere l'unico volto "nuovo". Dybala è a rischio turnover
- In difesa Ghilardi e Balerdi possono dare il cambio a un titolarissimo così come Molina che si candida contemporaneamente per la fascia destra e quella sinistra con Wesley possibile vittima delle rotazioni
Probabili formazioni
Torino (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Fortini, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Vlasic; Simeone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Inter-Udinese, lunedi ore 20:45
Inter
- Chivu pensa a qualche rotazione, una delle quali "abbastanza" importante visto che lunedì sera l'attacco nerazzurro potrebbe essere affidato a Pio Esposto e Thuram
- In porta conferma Martinez. Il terzetto difensivo vede un ballottaggio in essere tra Akanji e Pavard. Dimarco sarà ancora sostituito da Carlos Augusto
- Altra possibile novità nella linea mediana. Jones e Sucic si giocano una maglia con il primo in vantaggio. Zielinski però scivola al centro con Calhanoglu dalla panchina
Udinese
- Kosta Runjaic deve far fronte alle assenze di Solet e Piotrowski. Il secondo ha lo stesso problema di McTominay e avrà quindi un percorso di recupero simile
- In difesa torna di moda Ebosse: è lui il favorito come vice Solet. Conferme invece sia per Abankwah che per Kabasele
- Corsie esterne di competenza di Kamara e Vojvoda. Al fianco di Karlstrom probabile maglia da titolare per Miller. Davanti Davis sarà supportato da Unai Gomez ed Ekkelenkamp
Probabili formazioni
Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Kamara, Unai Gomez; Ekkelenkamp, Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Zanoli, Palma, Zaniolo, Arizala, Piotrovski