Le probabili formazioni della 4^ giornata

Introduzione

La prima giornata di Champions è alle spalle ma qualche strascico, tra umore e acciaccati, lo avrà sicuramente lasciato. Serve mettersi tutto (di buono e di meno buono) alle spalle perché la Serie A non si ferma. Di questo tempi, nelle altre stagioni, eravamo già arrivati alla sosta ma le cose sono cambiate anche da questo punto di vista. Tra le novità c’è la nuova guida tecnica della Fiorentina con Grosso che ha lasciato la panchina dove ora risiederà Paolo Vanoli. Le big di Champions sono attese da un tour de force non indifferente e bisognerà capire quanto ruoteranno il proprio XI titolare. Anche nella parte medio-bassa della classifica ci sono scontri davvero interessanti che potrebbero dirci tanto sulle ambizioni di lungo periodo.



Tifosi e fantallenatori però sono alla ricerca di notizie “certe” (con tutte le virgolette del caso). E’ tempo quindi di chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team ha occhi aperti e orecchie tese: tra possibili recuperi, situazioni da monitorare attentamente e ballottaggi non ancora risolti, i nostri 007 cercheranno di dirci tutto quello che c’è da spere sulle probabili formazioni della 4^ giornata di Serie A



PROBABILI FORMAZIONI 4^GIORNATA: I 'CAMPETTI'