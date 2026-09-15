Introduzione

Buone notizie per Spalletti dall'infermeria della Juventus, mentre Roma-Inter perde sicuramente un protagonista. Iniziamo dai bianconeri che, in vista dell'Europa League, ritrovano Cambiaso e McKennie. I due ovviamente, salvo nuovi problemi, saranno a disposizione anche nel weekend che precede la sosta di campionato.



Spalletti ha già smaltito anche la preoccupazione su Alajbegovic. Il trequartista era uscito nell'ultimo spezzone contro il Sassuolo, dopo aver chiesto il cambio. Si era trattato di leggera emicrania unita a un problema con le lenti a contatto. Nulla che possa tenerlo lontano dal campo



Chi vedrà invece i propri compagni dalla tribuna è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter aveva saltato la sfida contro l'Udinese a causa di un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Niente big match quindi per il turco, che conta di tornare a disposizione dopo la sosta, senza forzare i tempi (le Nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre). Problema ai flessori della coscia sinistra per Stones, fermatosi al 61' del match contro l'Udinese: il difensore dell'Inter è in dubbio per la Roma.

Niente Champions e niente Bologna per Zambo Anguissa che è alle prese con qualche fastidio muscolare. Allegri e lo staff medico hanno stilato per il centrocampista un programma di ricondizionamento atletico. Il camerunese è costantemente monitorato e nelle prossime ore dovrebbero arrivare notizie più "certe" in base agli accertamenti svolti. Anguissa spera di poter recuperare per la quinta giornata contro la Fiorentina, ma vista la situazione infortunati in casa Napoli, non è escluso che Allegri eviti ogni rischio riproponendolo dopo la sosta.

Un solo squalificato per il prossimo turno di campionato: è il genoano Vasquez, protagonista nel bene e nel male della sfida dei suoi di settimana scorsa. Resta in tribuna Domenico Tedesco che dovrà scontare il secondo turno di stop

Questo il quadro, squadra per squadra, su indisponibili, infortunati, recuperabili e squalificati in vista della quarta giornata di Serie A