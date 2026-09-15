Serie A, indisponibili, infortunati e squalificati che salteranno la 5^ giornatachi non ci sarà
Introduzione
Buone notizie per Spalletti dall'infermeria della Juventus, mentre Roma-Inter perde sicuramente un protagonista. Iniziamo dai bianconeri che, in vista dell'Europa League, ritrovano Cambiaso e McKennie. I due ovviamente, salvo nuovi problemi, saranno a disposizione anche nel weekend che precede la sosta di campionato.
Spalletti ha già smaltito anche la preoccupazione su Alajbegovic. Il trequartista era uscito nell'ultimo spezzone contro il Sassuolo, dopo aver chiesto il cambio. Si era trattato di leggera emicrania unita a un problema con le lenti a contatto. Nulla che possa tenerlo lontano dal campo
Chi vedrà invece i propri compagni dalla tribuna è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter aveva saltato la sfida contro l'Udinese a causa di un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Niente big match quindi per il turco, che conta di tornare a disposizione dopo la sosta, senza forzare i tempi (le Nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre). Problema ai flessori della coscia sinistra per Stones, fermatosi al 61' del match contro l'Udinese: il difensore dell'Inter è in dubbio per la Roma.
Niente Champions e niente Bologna per Zambo Anguissa che è alle prese con qualche fastidio muscolare. Allegri e lo staff medico hanno stilato per il centrocampista un programma di ricondizionamento atletico. Il camerunese è costantemente monitorato e nelle prossime ore dovrebbero arrivare notizie più "certe" in base agli accertamenti svolti. Anguissa spera di poter recuperare per la quinta giornata contro la Fiorentina, ma vista la situazione infortunati in casa Napoli, non è escluso che Allegri eviti ogni rischio riproponendolo dopo la sosta.
Un solo squalificato per il prossimo turno di campionato: è il genoano Vasquez, protagonista nel bene e nel male della sfida dei suoi di settimana scorsa. Resta in tribuna Domenico Tedesco che dovrà scontare il secondo turno di stop
Questo il quadro, squadra per squadra, su indisponibili, infortunati, recuperabili e squalificati in vista della quarta giornata di Serie A
Quello che devi sapere
ATALANTA
5^ giornata: Juventus-Atalanta su Sky Sport
- HIEN - Lesione muscolare. Rientro previsto a ottobre
- K.SULEMANA - Lesione collaterale ginocchio. Rientro nella seconda metà di ottobre
BOLOGNA
5^ giornata: Bologna-Torino
- TEDESCO (allenatore) - Sqalificato per due giornate. Non sarà in panchina contro il Torino
- DOVBYK - Lieve risentimento muscolare ai flessori. In dubbio per la 5^ giornata
- ZORTEA - Problema all’anca. In dubbio per la 5^ giornata
- ORSOLINI - Problema al flessore della coscia sinistra. Tentativo di recupero per la sfida contro il Torino
- EL AZZOUZI: lesione del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto per fine settembre
CAGLIARI
5^ giornata: Udinese-Cagliari
- ZE PEDRO - Trauma alla mano. Già rientrato in gruppo. A disposizione per la 5^ giornata
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Rientro a maggio 2027
- IDRISSI - Lesione crociato anteriore. Rientro previsto per novembre
- TREPY - Incidente domestico. Ha ottenuto l'ok per la ripresa dell'attività agonistica. La sua situazione sarà monitorata
COMO
5^ giornata: Frosinone-Como
- ADDAI - Rottura tendine d'Achille. Può tornare dopo la sosta
FIORENTINA
5^ giornata: Fiorentina-Napoli
- PARISI - Lesione del legamento crociato anteriore. Possibile rientro a fine novembre
FROSINONE
5^ giornata: Frosinone-Como
- GRILLITSCH - Sindrome retto-adduttoria. In forte dubbio per la 5^ giornata
GENOA
5^ giornata: Parma-Genoa
- VASQUEZ - Squalificato un turno. Salta il Parma
- VENTURINO - In recupero da operazione al tendine rotuleo. Rientro nella seconda metà di novembre
- HAVERL - Risentimento muscolare. Possibile recupero per la 5^ giornata
INTER
5^ giornata: Roma-Inter
- CALHANOGLU - Risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Rientro dopo la sosta
- STONES - Risentimento ai flessori della coscia sinistra. Probabile indisponibilità nella 5^ giornata
- SPENCE - In recupero dopo il problema accusato post Mondiale. Potrebbe tornare dopo la sosta
JUVENTUS
5^ giornata: Juventus-Atalanta su Sky Sport
- YILDIZ - Operazione al piede. Rientro previsto per inizio dicembre
- LOCATELLI - Operato al menisco esterno. Rientro previsto nel 2027
- BOGA - Lesione al bicipite femorale. Rientro previsto per novembre
- EKHATOR - Lesione di medio grado al muscolo semitendinoso. Rientro previsto per la prima metà di novembre
- McKENNIE - Affaticamento muscolare. Dovrebbe rientrare alla 5^ di campionato
- THURAM - Operazione al ginocchio. Rientro a inizio 2027
- CABAL - Lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Rientro previsto per ottobre
- CAMBIASO - Leggera distorsione alla caviglia. Dovrebbe rientrare alla 5^ di campionato
LAZIO
5^ giornata: Venezia-Lazio su Sky Sport
- MARUSIC - Lesione al flessore. Rientro nella prima metà di ottobre
- ROVELLA - Leggera lesione al polpaccio. In dubbio per la 5^ giornata
- DOEKHI - Operazione alla mano - Possibile rientro contro il Venezia
- DELE-BASHIRU - Lesione al retto femorale. Tentativo di recupero per la 5^ giornata
- CATALDI - Pubalgia. Salta il Venezia
- PELLEGRINI - Fuori dalla lista Serie A
- PATRIC - Fuori dalla lista Serie A
LECCE
5^ giornata: Milan-Lecce
- BERISHA - Sovraccarico muscolare. Difficile che sia a disposizione per la 5^ giornata
- GEUBBELS - Trauma distorsivo alla caviglia. Rientro dopo la sosta
- GANDELMAN - Fastidio muscolare. In forte dubbio per la 5^ giornata
MILAN
5^ giornata: Milan-Lecce
- GABBIA - Problema alla caviglia. Recuperabile per la 5^ giornata
MONZA
5^ giornata: Monza-Sassuolo su Sky Sport
- TOURE' - Contusione al ginocchio. Recuperabile per la 5^ giornata
- ZIOLKOWSKI - Fascite plantare. In forte dubbio per la 5^ di campionato
- CIURRIA - Problema fisico. In dubbio per la 5^ giornata
- PESSINA - Lesione alla rotula. Rientro previsto per novembre
NAPOLI
5^ giornata: Fiorentina-Napoli
- ALISSON SANTOS - Lesione al bicipite femorale. Possibile rientro nella seconda metà di ottobre
- MERET - Lesione all'adduttore lungo. Rientro previsto entro la metà di ottobre
- MCTOMINAY - Lieve aritmia benigna. Rientro nella seconda metà di ottobre
- ANGUISSA - Problema muscolare. In attesa di nuovi accertamenti. In forte dubbio per la 5^ giornata
- BUONGIORNO - Operato al menisco dopo lesione. Rientro previsto a gennaio 2027
- MARIANUCCI - Lesione di alto grado collaterale mediale ginocchio. Rientro nella seconda metà di ottobre
- GIOVANE - Intervento per ernia inguinale: torna dopo al sosta
PARMA
5^ giornata: Parma-Genoa
- DIALLO - Problema fisico non specificato. In dubbio per la 5^ giornata
- NICOLUSSI CAVIGLIA - Perdurare della sindrome pubalgica. Possibile rientro a fine novembre
ROMA
5^ giornata: Roma-Inter
- Nessun infortunato o squalificato. Tutti a disposizione di mister Gasperini per la prossima giornata di campionato
SASSUOLO
5^ giornata: Monza-Sassuolo su Sky Sport
- VOLPATO - Lesione al flessore. Rientro previsto nella seconda metà di ottobre
- CANDE' - Rottura del crociato. Rientro dopo la sosta
- KONE' - Frattura tibia e perone. Rientro a gennaio 2027
- BOLOCA - Intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro per la pulizia meniscale. In dubbio per la 5^ giornata
- WALUKIEWICZ - Problema muscolare. In forte dubbio per la 5^ giornata
TORINO
5^ giornata: Bologna-Torino
- ADAMS - Problema all'adduttore. In forte dubbio per la 5^ giornata
- CASADEI - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 5^ di campionato
- ISRAEL - Problema alla spalla. Rientro previsto per fine novembre
UDINESE
5^ giornata: Udinese-Cagliari
- PIOTROWSKI - Aritmia cardiaca. Rientro a fine ottobre
- SOLET - Problema all'adduttore della coscia. In attesa di accertamenti. Dovrebbe essere indisponibile per la sfida contro l'Inter
- ZANIOLO - Lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Dovrebbe tornare in campo entro la prima metà di ottobre
- ZANOLI - Periodo riabilitativo dopo intervento al crociato. Rientro dopo la sosta
- PALMA - Lesione muscolare al muscolo adduttore lungo della gamba destra. Rientro previsto a fine settembre
VENEZIA
5^ giornata: Venezia-Lazio su Sky Sport
- BELLA-KOTCHAP - Problema muscolare. In dubbio per la 5^ giornata
- BASIC - Affaticamento fascia plantare. Resta in forte dubbio per la 5^ di campionato
- FRANJIC - Problema alla spalla. Ha subito un'operazione. Starà fuori fino a dicembre
- BUSIO - Sospetta lesione muscolare. In attesa di accertamenti che stabiliscano i tempi di recupero
- SVERKO - Problemi alle anche. Rientro previsto a fine ottobre
- ADORANTE - Operato alla schiena. Rientro previsto a fine ottobre