Sono quattro gli appuntamenti del sabato della 5^ giornata di campionato con, alle 15.00, Bologna-Torino e Udinese-Cagliari , mentre alle 18.00 è il momento di Roma-Inter . Alle 20.45 Venezia-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti sono a cura degli inviati Marina Presello e Matteo Petrucci.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato si parte alle 14 e alle 17 con La Casa dello Sport condotto da Mario Giunta, con Maurizio Compagnoni e Stefano De Grandis, i quali dalle 18 saranno ospiti di Campo Aperto Speciale condotto da Ilaria Alesso. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Sky Saturday Night, con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.