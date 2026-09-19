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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 5^ giornata

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Oggi, sabato 19 settembre, si scende in campo per la 5^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Venezia-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamentio del sabato di campionato

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Sono quattro gli appuntamenti del sabato della 5^ giornata di campionato con, alle 15.00, Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, mentre alle 18.00 è il momento di Roma-Inter. Alle 20.45 Venezia-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti sono a cura degli inviati Marina Presello e Matteo Petrucci.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato si parte alle 14 e alle 17 con La Casa dello Sport condotto da Mario Giunta, con Maurizio Compagnoni e Stefano De Grandis, i quali dalle 18 saranno ospiti di Campo Aperto Speciale condotto da Ilaria Alesso. Alle 20 e alle 22.40 è il momento di Sky Saturday Night, con Giorgia Cenni che sarà in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.

Serie A, la programmazione di oggi

Sabato 19 settembre

  • dalle 14.00 e dalle 17.00: Casa dello Sport con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni e Stefano De Grandis
  • ore 15.00: Bologna-Torino su DAZN 1
  • ore 15.00: Udinese-Cagliari su DAZN 2
  • ore 18.00: Roma-Inter su DAZN 1
  • dalle 18 .00: Campo Aperto Speciale con Ilaria Alesso, Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis
  • dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi

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