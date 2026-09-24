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Inter, approvato il progetto di bilancio: utile di 22,7 milioni e ricavi per 518 milioni

Serie A

Si tratta del secondo utile consecutivo, i ricavi sono il secondo migliore risultato nella storia nerazzurra. I risultati saranno oggetto di valutazione e approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti che si terrà entro la metà di ottobre

INTER A RIPOSO, DOPO LA SOSTA SPENCE E PROVEDEL CERCANO SPAZIO

Il CdA dell'Inter ha approvato il progetto di bilancio per l’anno fiscale 2025/26. I numeri in casa nerazzurra sono positivi: il progetto di bilancio ha registrato il secondo utile consecutivo, pari a 22,7 milioni di euro. Il club ha inoltre raggiunto ricavi per 518 milioni di euro, registrando il secondo migliore risultato nella storia del club dopo il record della scorsa stagione (567 milioni il totale), in quel caso grazie anche e soprattutto alla partecipazione al Mondiale per Club e al raggiungimento della finale di Champions League.

Il patrimonio netto torna positivo per 10,4 milioni

L'utile di 22,7 milioni è il secondo utile consecutivo, raggiunto — si legge — "grazie al consolidamento del fatturato e una riduzione dei costi della produzione di circa 20 milioni, pari al 4%". I ricavi commerciali sono aumentati del 7%, principalmente grazie alla "crescita del merchandising, alla crescita dei ricavi da match day (il botteghino, ndr) e dal player trading (aumentati di 11 milioni), insieme ad un calo di ammortamenti e svalutazioni dei diritti pluriennali calciatori pari a 8 milioni". Si è rafforzata, inoltre, la capitalizzazione del gruppo, con un patrimonio netto che torna positivo per 10,4 milioni.

bilancio inter

L'approvazione dell'Assemblea a metà ottobre

Nel corso dell’anno fiscale analizzato, inoltre, si è concretizzata "una riduzione degli oneri finanziari del 50% circa, pari a 19 milioni — spiega l'Inter — da attribuire all’operazione di rifinanziamento conclusa al termine dello scorso anno". L'Inter ha anche avviato un piano di investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture dell’Inter Training Center di Appiano Gentile e del Konami Women & Talent Center di Interello. Tutti i risultati approvati dal CdA saranno oggetto di valutazione e approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti che si terrà entro la metà di ottobre 2026.

Inter, i bilanci degli ultimi 10 anni

L’andamento dell'Inter degli ultimi anni

Andando ancor più nel dettaglio, Oaktree (dal suo avvento a fine stagione 2023/2024) ha collezionato due trofei (il double scudetto-Coppa Italia dell'anno scorso) e due bilanci in attivo. Analizzando tutti gli ultimi dieci anni di conti nerazzurri, spiccano i passivi record delle "stagioni Covid" e poi il progressivo miglioramento fino ai due attivi.

 

  • 2015/2016: -59,6 (risultato netto in milioni di euro)
  • 2016/2017: -24,6
  • 2017/2018: -17,8
  • 2018/2019: -48,4
  • 2019/2020: -102,4
  • 2020/2021: -245,6
  • 2021/2022: -140,1
  • 2022/2023: -85,4
  • 2023/2024: -35,7
  • 2024/2025: +35,4
  • 2025/2026: +22,7

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