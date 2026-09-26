Il 27 settembre Francesco Totti compie 50 anni e Sky Sport ne celebra il colpo che più lo ha caratterizzato, il cucchiaio, nel nuovo episodio di "90-10 Storie di Calcio con Stefano Borghi". L'episodio "Francesco Totti: Il cucchiaio del Re" in onda su Sky e in streaming su NOW da sabato 26 settembre e disponibile on demand

Il nuovo episodio di 90-10 è dedicato a Francesco Totti. Nel weekend del suo cinquantesimo compleanno viene celebrato il calciatore e il suo colpo con lui più identificabile: il cucchiaio. Dal capolavoro a Van der Sar a Euro 2000 alle altre magie in maglia Roma, il racconto di Stefano Borghi tra gol e irriverenza che hanno trasformato uno scavetto in una firma indelebile. "90-10 Storie di Calcio con Stefano Borghi - Francesco Totti: Il cucchiaio del Re", in onda da sabato 26 settembre sui canali Sky Sport, in streaming su NOW e disponibile on demand.