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Serie A, i 38 giocatori che non hanno mai perso un singolo minuto in campionato (per ora)

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Alla pausa di settembre-ottobre sono ben 38 i calciatori letteralmente "insostituibili": sono quelli che hanno sempre giocato titolari e che, per di più, non sono neanche mai stati sostituiti. 15 — logicamente — sono portieri, ma ci sono ben 23 calciatori di movimento che sono stati ugualmente sempre presenti in questo avvio di campionato, per ogni singolo minuto giocato. Dati Transfermarkt

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