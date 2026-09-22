Serie A, i 38 giocatori che non hanno mai perso un singolo minuto in campionato (per ora)
Alla pausa di settembre-ottobre sono ben 38 i calciatori letteralmente "insostituibili": sono quelli che hanno sempre giocato titolari e che, per di più, non sono neanche mai stati sostituiti. 15 — logicamente — sono portieri, ma ci sono ben 23 calciatori di movimento che sono stati ugualmente sempre presenti in questo avvio di campionato, per ogni singolo minuto giocato. Dati Transfermarkt
- MILE SVILAR (Roma)
- MARCO CARNESECCHI (Atalanta)
- MIKE MAIGNAN (Milan)
- GUGLIELMO VICARIO (Juventus)
- ELIA CAPRILE (Cagliari)
- JOSEPH MARTINEZ (Inter)
- CHRISTOS MANDAS (Lazio)
- MADUKA OKOYE (Udinese)
- FILIP STANKOVIC (Venezia)
- ARIJANET MURIC (Sassuolo)
- LORENZO PALMISANI (Frosinone)
- JUSTIN BIJLOW (Genoa)
- DAVID DE GEA (Fiorentina)
- VLADIMIRO FALCONE (Lecce)
- EDOARDO CORVI (Parma)
- Non ha mai perso un singolo minuto in campionato
- Non ha mai perso un singolo minuto in campionato
- Non ha mai perso un singolo minuto in campionato
- Non ha mai perso un singolo minuto in campionato
- Non ha mai perso un singolo minuto in campionato
- Non ha mai perso un singolo minuto in campionato
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