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Parma e Gilardino, filosofia di un percorso

Lorenzo Minotti

©Getty

Quando arrivò a Parma nel 2002, era un giovane di ottime prospettive ma tutto da costruire. Si è fatto carico della squadra nei momenti di grave difficoltà economica e ha mostrato a tutti le sue qualità. Ora riparte da Parma, di nuovo con l'idea di dimostrare la sua idea di calcio ma in un'altra veste. Con un piccolo retroscena 

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