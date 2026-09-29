Parma e Gilardino, filosofia di un percorso

Quando arrivò a Parma nel 2002, era un giovane di ottime prospettive ma tutto da costruire. Si è fatto carico della squadra nei momenti di grave difficoltà economica e ha mostrato a tutti le sue qualità. Ora riparte da Parma, di nuovo con l'idea di dimostrare la sua idea di calcio ma in un'altra veste. Con un piccolo retroscena