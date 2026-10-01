Bisseck: "Ho pensato di mollare, ora voglio vincere la Champions con l'Inter"festival sport
Il difensore tedesco dell'Inter si racconta al Festival dello Sport di Trento: "In Italia siamo i più forti, ma dobbiamo dimostrarlo ogni settimana. In Champions possiamo arrivare fino alla fine". E commenta la situazione della Germania dopo la convocazione: "Siamo destinati a tornare nell'élite del calcio mondiale"
Ospite al Festival dello Sport di Trento, Yann Bisseck non si nasconde: "In Italia siamo i più forti, ma dobbiamo dimostrarlo ogni settimana". Il difensore tedesco, all'Inter dal 2023, ha però in testa un obiettivo che va oltre la Serie A: "Vogliamo vincere la Champions: il ricordo della sconfitta con il Psg brucia ancora. Quest'anno abbiamo le possibilità per arrivare fino alla fine, poi sappiamo bene che quando ti giochi un trofeo in una sola partita non puoi prevedere tutto". A 25 anni Bisseck è un perno della difesa nerazzurra, eppure in passato c'è stato un momento in cui ha pensato di lasciare il calcio: "Quando ero in Portogallo al Vitoria Guimaraes (2020), ero sempre infortunato e pensavo che tutto mi girasse contro. Poi sono tornato a credere in me stesso". Il giovanissimo talento visto a Colonia nel 2017 è così rifiorito in Danimarca all'Aarhus, tanto da convincere l'Inter a investire su di lui 7 milioni di euro.
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"All'Inter mi sento a casa. E che energia Klopp"
A fine luglio è arrivato il rinnovo fino al 2031: "All'Inter mi sento a casa, mi hanno accolto tutti bene, dai compagni ai dirigenti fino ai tifosi", continua Bisseck. "A Milano sono felice, si mangia bene. Sono qui per crescere e per imparare da tutti". La sua evoluzione è arrivata osservando i veterani, Matteo Darmian in primis: "Una persona speciale e un calciatore che gioca prima con la testa". Pochi giorni prima di salire sul palco di Trento, Bisseck è stato convocato dalla Germania per gli impegni di Nations League contro Olanda e Grecia: "Klopp ha un'energia pazzesca, un'aura impressionante: quando ti parla, ti senti meglio. E come allenatore ha sempre in mano la situazione. Sono convinto che, nonostante qualche passo falso, siamo destinati a tornare nell'élite del calcio mondiale. Ma per meritarmi la nazionale devo fare bene i miei compiti qui all'Inter".