Bisseck: "Ho pensato di mollare, ora voglio vincere la Champions con l'Inter"

Ospite al Festival dello Sport di Trento, Yann Bisseck non si nasconde: " In Italia siamo i più forti , ma dobbiamo dimostrarlo ogni settimana". Il difensore tedesco, all'Inter dal 2023, ha però in testa un obiettivo che va oltre la Serie A: " Vogliamo vincere la Champions : il ricordo della sconfitta con il Psg brucia ancora. Quest'anno abbiamo le possibilità per arrivare fino alla fine , poi sappiamo bene che quando ti giochi un trofeo in una sola partita non puoi prevedere tutto". A 25 anni Bisseck è un perno della difesa nerazzurra, eppure in passato c'è stato un momento in cui ha pensato di lasciare il calcio : "Quando ero in Portogallo al Vitoria Guimaraes (2020), ero sempre infortunato e pensavo che tutto mi girasse contro . Poi sono tornato a credere in me stesso". Il giovanissimo talento visto a Colonia nel 2017 è così rifiorito in Danimarca all'Aarhus, tanto da convincere l'Inter a investire su di lui 7 milioni di euro.

"All'Inter mi sento a casa. E che energia Klopp"

A fine luglio è arrivato il rinnovo fino al 2031: "All'Inter mi sento a casa, mi hanno accolto tutti bene, dai compagni ai dirigenti fino ai tifosi", continua Bisseck. "A Milano sono felice, si mangia bene. Sono qui per crescere e per imparare da tutti". La sua evoluzione è arrivata osservando i veterani, Matteo Darmian in primis: "Una persona speciale e un calciatore che gioca prima con la testa". Pochi giorni prima di salire sul palco di Trento, Bisseck è stato convocato dalla Germania per gli impegni di Nations League contro Olanda e Grecia: "Klopp ha un'energia pazzesca, un'aura impressionante: quando ti parla, ti senti meglio. E come allenatore ha sempre in mano la situazione. Sono convinto che, nonostante qualche passo falso, siamo destinati a tornare nell'élite del calcio mondiale. Ma per meritarmi la nazionale devo fare bene i miei compiti qui all'Inter".