Alberto Gilardino si presenta come nuovo allenatore del Parma e a Sky dichiara: "Tornare qui è come tornare a casa, ringrazio la società per la fiducia: sono felice della squadra che ho trovato. Mi piace questa Serie A, è più veloce e c'è più ritmo. Dobbiamo avere un Dna forte ed essere umili, così raggiungeremo risultati positivi". Guarda nel VIDEO l'intervista completa

Dopo 21 anni, Alberto Gilardino torna al Tardini, questa volta nelle vesti di allenatore del Parma. L'ex Genoa e Pisa, successore di Carlos Cuesta, ha parlato a Sky Sport delle emozioni provate alla firma con gli emiliani: "È come tornare a casa in altre vesti: grazie alla società per l'opportunità. Sono felice della squadra che ho trovato, i ragazzi mi hanno dato grande disponibilità e sono molto contento di questo. Vorrei che i ragazzi dessero tante gioie ai tifosi in curva, perchè dobbiamo tornare ad avere uno stadio fortino e dobbiamo fare tanti punti in casa. Penso al futuro, penso a costruire qualcosa di importante come allenatore perchè insieme vogliamo fare bene". Gilardino ha dato anche la sua opinione sulla nuova Serie A: "Mi piace la velocità di gioco e l'intraprendenza, si fischia meno in campo: sono tutti aspetti che si allenano in settimana. Il tempo avuto in questi mesi mi ha permesso di aggiornarmi e di rubare idee in giro per trasformarle nelle mie". Gila ha parlato anche dell'Italia, che il 2 ottobre affronta la Francia in trasferta per la Nations League: "Bisogna essere fiduciosi, bisogna far lavorare il Ct e il suo staff e dare i presupposti perchè la Nazionale torni là dove merita di stare".